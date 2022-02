Riigikogu nimetas Eesti Panga nõukogu liikmeks Ivi Proosi

Eesti Panga nõukogu esimees tegi 18. jaanuaril rahanduskomisjonile ettepaneku nimetada nõukogu liikmeks Ivi Proos. Eelmine nõukogu asjatundjast liige Kaie Kerem suri möödnud aastal.

Eesti Panga nõukogu on Eesti Panga järelevalveorgan ja see koosneb esimehest, riigikogu fraktsioonide esindajatest ja valdkonna asjatundjatest. Nõukogu moodustamisel lähtutakse põhimõttest, et iga riigikogu fraktsioon esitab ühe oma liikme ja nõukogu esimees esitab neli valdkonna asjatundjat. Tulenevalt Eesti Panga seadusest nimetab nõukogu liikmed riigikogu rahanduskomisjoni ettepanekul.

Otsuse vastuvõtmise poolt oli 61 riigikogu liiget, vastuhääli oli 13.