Volkswagen kaalub Porsche börsile viimist

Volkswagen on maailma üks suurimaid autotootjaid. Firma enamusaktsionär on Porsche SE ja nüüd peab Volkswagen läbirääkimisi, et viia Porsche kaubamärk börsile. "Selleks pidasid Volkswagen ja Porsche Automobil Holding SE läbirääkimisi raamlepingu sõlmimiseks, mis oleks alus edasistele sammudele potentsiaalse IPO ettevalmistamisel," teatas teisipäeva Volkswagen.

Porsche SE kuulub Porsche-Piechi prekonnale. Porsche SE-le kuulub 53,3 protsenti hääleõigusega Volkswageni aktsiatest.

Volkswagen teatas, et lõplikku otsust pole IPO osas veel tehtud. Selle peavad heaks kiitma firma juhatus ja nõukogu. Volkswageni nõukogu koosolek toimub järgmisel kuul, vahendas Financial Times.

Mõned analütikud hindavad, et Porsche väärtuseks kujuneb kuni 200 miljardit eurot. Volkswageni väärtus on praegu 110 miljardit eurot. Üks allikas ütles ajalehele Financial Times, et Porsche IPO-st võidaksid mõlemad osapooled.

Volkswagen on investeerinud elektriautode arendamisele juba 52 miljardit eurot. Ettevõte otsib aga täiendavaid rahalisi vahendeid, et ehitada juurde akutehaseid.