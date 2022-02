EL plaanib kehtestada sanktsioonid Vene pankade suhtes

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel ütlesid, et Brüssel esitab teisipäeval Venemaa-vastaste sanktsioonide esimese paketi. Sanktsioonide nimekirjas on ka pangad, mis rahastavad Venemaa sõjalisi operatsioone Ida-Ukraina territooriumil.

Venemaa president Vladimir Putin tunnustas esmaspäeval isehakanud Donetski ja Luganski vabariikide iseseisvust.

Von der Leyen ja Michel nimetasid Venemaa tegevust ebaseaduslikuks ja vastuvõetamatuks. Nende sõnul on sanktsioonid suunatud nende vastu, kes olid seotud selle ebaseadusliku otsusega. Samuti on sanktsioonid suunatud pankade vastu, mis rahastavad Venemaa sõjalisi operatsioone Ukraina territooriumil.

EL kavatseb piirata importi kahest Ukrainast lahku löönud piirkonnast. Tegemist on sarnaste meetmetega, mis EL kehtestas 2014. aastal pärast Krimmi annekteerimist, vahendas Financial Times.

Aruteludega kursis olevate inimeste sõnul võtavad EL-i meetmed sihikule koguni 351 Venemaa parlamendi saadikut. Samuti võetakse sihikule üksiksikud ja ettevõtted, kes on seotud Venemaa tegevusega Ida-Ukrainas.

"EL on valmistunud ja valmis võtma hilisemas etapis täiendavaid meetmeid, kui see on vajalik," teatasid von der Leyen ja Michel.