Maagilised kuupäevad panevad inimesi rohkem abielluma

Tallinnas abiellus 22. veebruaril 32 noorpaari. Kui Saaremaal on veebruaris ka selliseid nädalaid, kus ühtki armastajapaari pole abiellumas, siis sel kuupäeval oli neid ka Saaremaal koguni seitse.

"Tundub õige see päev meie jaoks. Tuli ise ja jooksid niimoodi kokku lihtsalt need asjad," ütles Maarjos Torn. "Kuupäev leidis meid," lisas abikaasa Kaidi Vaikla.

N-ö maagilised ehk huvitava numbrikombinatsioonidega kuupäevad ongi sellised päevad, kui sõlmitakse kõige rohkem abielusid. Näiteks 20.02.2020 sõlmiti 143 abielu, 08.08.2020 sõlmiti 113 ja 10.10.2020 sõlmiti 107 abielu.

Kui aga n-ö numbrimaagiat kuupäevas pole, siis Eestis reeglina üle 100 abielu päevas ei registreerita.

"Ma usun, et on inimesi, kes usuvad sellesse. Ja eks see number kaks on ju väga ilus number, see on ju kõige alus. Kaks - kui kahte ei oleks, siis poleks ju inimkonda," ütles Saaremaa valla rahvastikutoimingute peaspetsialist Avo Levisto.

Hannes ja Annamaria Kivilo tulid teisipäeval Kurressaarde oma armastust kinnitama lausa mandrilt.

"Kui me kihlusime eelmise aasta jaanuaris, siis mõtlesime, et umbes aasta pärast võiks olla ja ise tuli ette see (kuupäev) kohe," ütles Hannes Kivilo.

"Paar! Ikkagi ilus kuupäev, maagiline kuupäev ja kui see meile täpselt sobis järgmise aasta sees, kui me seda vaatasime, siis see torkab silma ja jääb meelde," ütles Annamaria Kivilo.

Teisipäevane viimane ehk kokku seitsmes abielu Saaremaal laulatati veelgi maagilisemalt ehk 22.02.2022 kell 20.02.