USA ja EL-i sanktsioonidega Venemaale on ühinenud veel mitu riiki

Venemaa-vastaste majandussanktsioonide kehtestamisest on Euroopa Liidu ja USA kõrval teatanud Kanada, Jaapan ja Austraalia. Austraalia on seadnud prioriteediks Ukrainast tulla soovivate inimeste viisataotlused.

Kanada peaminister Justin Trudeau kirjeldas Moskva hiljutist tegevust Ukrainas kui järjekordset invasiooni suveräänsesse riiki.

"Me keelame kanadalastel osaleda Venemaaga seotud finantstehingutes. Me rakendame täiendavaid sanktsioone riigi toetatavatele Venemaa pankadele ja takistame nendega finantstehinguid," ütles Trudeau. Ta lisas, et Kanada keelab oma kodanikel igasugused finantstehingud kahe mässuliste valduses oleva Ida-Ukraina territooriumiga, mida Moskva esmaspäeval iseseisvate riikidena tunnustas.

Trudeau ütles, et ka seda otsust toetanud Venemaa seadusandjaid karistatakse.

Austraalia kehtestab sanktsioonid pankadele, transpordile ja energiale.

Peaminister Scott Morrison ütles, et sanktsioonid kehtestatakse ka lahkulöönud Ukraina piirkondadele.

Austraalia sanktsioonid on suunatud pankadele, transpordile, energeetikale, naftale, gaasile ja telekommunikatsioonile.

"Seisame Venemaa vastu koos kõigi oma partnerite ja kõigi nendega, kes usuvad, et on täiesti vastuvõetamatu, et Venemaa võib oma naabri aladele tungida," ütles Morrison Austraalias ajakirjanikele.

Austraalia sanktsioonid mõjutaksid kaheksat Venemaa isikut, teatas kohalik meedia.

Morrison lisas, et Austraalia immigratsiooniosakonnale on antud korraldus seada prioriteediks Ukrainast tulla soovivate inimeste viisataotlused. Ta ütles, et praegu on umbes 430 taotlust – sealhulgas üliõpilasviisa, pereviisa ja muud.

Austraalias elab umbes 38 000 ukraina päritolu inimest. Ukrainas arvatakse olevat 1400 Austraalia kodanikku.

Ka Jaapan on eatanud sanktsioonidest Venemaa vastu seoses tema tegevusega Ukrainas.

Peaminister Fumio Kishida ütles, et keelab Venemaa võlakirjade emiteerimise Jaapanis ning kehtestab viisakeelu ja varade külmutamise paljudele Venemaa isikutele. Samuti Jaapanisse reisimise piiramist. Ta rõhutas, et Tokyo on valmis olukorra eskaleerumisel rakendama lisameetmeid.

"Venemaa tegevus kahjustab väga selgelt Ukraina suveräänsust ja läheb vastuollu rahvusvahelise õigusega. Kritiseerime veel kord neid samme ja kutsume Venemaad tungivalt üles naasma diplomaatiliste arutelude juurde," ütles Kishida. Ta lisas, et sanktsioonide üksikasjad töötatakse välja ja avalikustatakse lähipäevil.

Jaapanil on piisavad nafta- ja veeldatud maagaasi (LNG) varud, nii et see ei avaldaks lühiajaliselt olulist mõju energiavarustusele, ütles Kishida. Kui naftahinnad peaksid veelgi tõusma, kaalub ta enda sõnul kõiki võimalikke meetmeid, et piirata mõju ettevõtetele ja majapidamistele.

Kishida ütles, et Jaapan jätkab tihedat kontakti teiste G7 riikide ja rahvusvahelise üldsusega.