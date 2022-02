Ukraina välisminister: võitleme oma maa eest

"Maailm peab reageerima kogu oma majandusliku jõuga, et karistada Venemaad nende kuritegude eest, mida ta on juba toime pannud, ja ennetama kuritegusid, mida ta kavatseb toime panna," ütles Kuleba ühisel pressikonverentsil USA välisministri Antony Blinkeniga Washingtonis.

"Lööge praegu Venemaa majandust ja lööge seda kõvasti," lisas Kuleba.

"Oleme Euroopa julgeoleku, aga ka rahvusvahelise rahu ja julgeoleku jaoks laiemalt kriitilises punktis," jätkas ta.

Seoses Moskva kahe Ida-Ukraina venemeelse separatistliku piirkonna iseseisvuse tunnustamisega ütles Kuleba, et tema riik "ei tunnista ega tunnista kunagi seda absurdi".

Kuleba süüdistas Putinit oma viimaste tegudega "maailmakorra ründamises".

"Plaan A on kasutada kõiki diplomaatia vahendeid Venemaa heidutamiseks ja edasise eskalatsiooni ärahoidmiseks," ütles Kuleba pressikonverentsil.

"Ja kui see ebaõnnestub, on plaan B võidelda iga tolli eest oma maast, igas linnas ja igas külas – võidelda loomulikult kuni võiduni."

Kuleba ütles, et Ukrainal ei ole plaanis evakueerida Ida-Ukrainas asuvaid Mariupolit ja Harkivi.