Blinken tühistas kohtumise Lavroviga

"Eelmisel nädalal leppisin kokku, et kohtun sel nädalal, 24. veebruaril Venemaa välisministri Sergei Lavroviga, et arutada meie riigi muresid Euroopa julgeoleku pärast. Aga ainult juhul, kui Venemaa ei tungi Ukrainasse. Nüüd, kui näeme, et invasioon on algamas ja Venemaa on selgelt väljendanud oma laialdast vastumeelt diplomaatiale, ei ole mõtet selle kohtumisega praegu edasi minna. Pidasin nõu meie liitlaste ja partneritega. Kõik nõustuvad. Täna saatsin välisminister Lavrovile kirja, milles teavitasin teda sellest," ütles Blinken ühisel pressikonverentsil Ukraina välisministri Dmõtro Kulebaga.

Blinkeni teade tuli päev pärast seda, kui Venemaa president Vladimir Putin tunnistas kaks Moskva-meelset separatistlikku piirkonda Ukrainas iseseisvaks ja teatas, et paigutab sinna "rahuvalvejõud".

Blinken ütles, et USA "jääb diplomaatiale pühendunuks, kui Venemaa on valmis astuma tõestatavaid samme, et anda rahvusvahelisele üldsusele kindlustunne, et ta suhtub deeskalatsiooni ja diplomaatilise lahenduse leidmisse tõsiselt".

Välisministeeriumi ametnik märkis, et USA jätkab oma liitlaste ja partneritega kooskõlastatult vastavalt Venemaa tegevusele ja kohapealsete faktide põhjal.

"Kuid me ei luba Venemaal väita, et teeskleb diplomaatiat, samal ajal kui see kiirendab oma marssi konflikti ja sõja teed," jätkas ta.

Ka Prantsusmaa välisminister Jean-Yves Le Drian teatas, et reedeks kavandatud kohtumist Lavroviga ei toimu.