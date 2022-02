Volinik Ylva Johansson: EL on Ukraina pagulaste vastuvõtmiseks valmis

"Tähelepanu on keskendunud Ukraina väga ohtliku olukorra jälgimisele. Me ei tea, mis oleks [president Vladimir] Putini järgmine samm, kuid me peame olema valmis, kui algab pagulaste massiline sissevool Ukrainast Euroopa Liitu," ütles Johansson.

Venemaa intensiivistunud sõjaline kampaania võib peagi põhjustada migrantide laine, kes otsivad peavarju EL-i lähedal asuvates riikides. Suuremaid inimeste liikumisi pole seni tuvastatud.

"Taotleme ELi varjupaigaagentuuri toetust varjupaigataotluste menetlemisel, Frontexi toetust registreerimisel ja piirihaldusel ning ka Europoli tuge."

Johansson rääkis Euronewsiga Poolas, Ukraina naaberriigis, mis juba valmistub võimalikuks Venemaa sõjalise agressiooni eest põgenevate Ukraina kodanike sissevooluks.

"Poola on siin muidugi võtmeriik," ütles ta.

"Ma olen üsna veendunud varuplaanides, mis neil on. Ja ma pean ütlema, et loomulikult ei tea keegi täpselt, kas sellest piisab või mitte. Aga ma arvan, et nad [Poola] on üsna hästi ette valmistatud ja see on hea. "

Johansson vältis arvude esitamist selle kohta, kui palju asüülitaotlejaid blokk ootab või kui palju on lubanud Poola vastu võtta, kuid ta avaldas veendumust, et liikmesriikide ühtsus püsib ka ebakindlates ja keerulistes oludes.

"Kui olukord oluliselt halveneb, võime oodata suurt ELi ühtsust ja ELi solidaarsust Ukraina suhtes," ütles ta.