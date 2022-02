Nafta hind läheneb 100 dollari piirile

Praegu on Brenti toornafta hind 97,02 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on 94,04 dollarit barreli kohta.

Teisipäeval kuulutasid lääneriigid välja uued Moskva-vastased sanktsioonid. Saksamaa peatas ka Nord Stream 2 gaasijuhtme sertifitseerimisprotsessi.

USA tähtsamad aktsiaturud langesid teisipäeval miinusesse. Wall Streeti börsiindeks S&P 500 sulgus madalaimal tasemel alates 2021. aasta lõpust. Tehnoloogiaindeks Nasdaq Composite langes kauplemispäeva lõpuks 1,2 protsenti. Üleeuroopaline aktsiaindeks STOXX 600 langes koguni 1,9 protsenti, vahendas Financial Times.

"Üks vähestest lõplikest asjadest, mida me selle kriisi tõttu näeme, on see, et energiahinnad tõusevad. Isegi kui Ukrainas enam eskaleerumist ei toimu, siis inflatsioon kiireneb," ütles finantsfirma CPR Asset Management ökonomist Bastien Drut.