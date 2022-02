Haiglaravi vajavate Covid-haigete arv võib märtsi alguses tõusta üle 800

Nakatumiskordaja R, mis kahanes vahepeal alla 0,9, on taas lähenemas ühele ning haiglaravi vajajate arv kasvab kiiresti, ütles terviseameti nakkushaiguste osakonna nõunik Irina Dontšenko.

R püsis eelmisel nädalal stabiilsena põhja regioonis, kasvas aga lõuna regioonis. R vähenes lääne ja ida regioonis. Kõikjal on R alla ühe, välja arvatud Lõuna-Eestis, kus R on täpselt üks.

Dontšenko sõnul teeb muret, et haigestumine kasvab üle 70-aastaste seas ja et nakatumise tase tõuseb laste seas, kes on praegu suurimad nakkuslevitajad.

Dontšenko märkis, et ilma täiendavate meetmeteta, näiteks distantsõpe ja kontaktide vähendamine koolides, jätkab haiglaravi vajajate arv tõusu ka peale seda, kui on ületanud 800. Terviseameti hinnangul ei peaks praegu andma kooskõlastusi suurüritustele, samuti hakkab amet taas aktiivsemalt kontrollima maskide kasutamist ja koroonapasside kontrollimist.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et varem tehtud prognoosid, nagu praeguseks oleks nakatumise levik peatatud, ei pea paika.

"Viiruse levik on meid halvas mõttes üllatanud. Murdepunkti nagu varasemates lainetes pole omikroni laines seni olnud. Tervishoiusüsteemi koormus on seega kõrgem ja pikaajalisem," lausus Kiik kolmapäeval pressikonverentsil.

Kiik märkis, et valitsuses arutatakse praegu, kas ja kellele võimaldada neljandat vaktsiinidoosi. Praeguse plaani järgi saaksid neljanda doosi 80-aastased ja vanemad ning hooldekodude elanikud.

Põhja meditsiinistaabi juht, Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarst Peep Talving märkis, et nende regiooni haiglates on olukord jõudnud viimase piirini ning kui prognoosid peavad paika ja haiglaravi vajajate arv jõuab 800-ni, satutakse hätta. Talvingu sõnul on põhja staabi haiglates juba praegu 50 protsenti plaanilisest ravist Covidi-haigete tõttu suletud.

Viimase 14 päeva haigestumus oli kasvutrendis kolmas maakonnas – Põlvamaal (9 protsenti), Ida-Virumaal (4,7) ja Jõgevamaal (4,6). Haigestumus vähenes eelmisel nädalal kõige kiiremini Pärnumaal (20,7), Läänemaal (16,7), Lääne-Virumaal (16,1) ja Viljandimaal (15,7). Harjumaal vähenes haigestumus 12 protsenti ja Tartumaal 10 protsenti.

Nakatumiskordaja R Eestis. Autor/allikas: Terviseamet

Haiglaravi vajajate hulk võib juba sel nädalal tõusta üle 700

Viimase seitsme päeva keskmine hospitaliseeritute arv oli esmaspäeva seisuga 69,3, juurdekasv oli nädalaga 15 protsenti. Eelmisel nädalal hospitaliseeriti 609 inimest, mis on 12 protsendi võrra rohkem kui nädal varem.

Viimase kolme nädala jooksul on üle 60-aastaste osakaal hospitaliseeritute hulgas kasvanud ning moodustas eelmise nädala lõpu seisuga 79 protsenti. Esmaspäeva seisuga on haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus 70 aastat.

Haiglaravi vajavate inimeste arv kasvab ning 700 piiri ületamise oht sellel nädalal on suur, märgiti terviseameti epiidülevaates. Prognoosi järgi võib Covid-patsientide arv haiglates ulatuda märtsi esimese nädala lõpuks ligi 800-ni.

Terviseamet märkis, et eelmiste lainete hospitaliseerimiste dünaamika näitab, et kiire nakatumise langus laste ja noorte hulgas toob kiiresti kaasa ka nakatumise languse teistes vanusrühmades, mille tulemusel hakkab ühe-kahe nädala pärast langema ka hospitaliseerimine.

Eelmisel nädalal hospitaliseeriti Covidi tõttu vaktsineerimata isikuid 202, pooleli oleva kuuriga isikuid kaheksa ning lõpetatud kuuriga isikuid 86.

Hospitaliseerimise prognoos. Autor/allikas: Terviseamet

Viimase seitsme päev keskmine nakatunute arv on esmaspäeva seisuga 5605. Haigestumine kasvas üle 50-aastaste vanuserühmades ning jäi stabiilselt kõrgele tasemele alla 50-aastaste hulgas. Suurim kasv oli vanusrühmas 70–74 aastat (22 protsenti), vähenes nakatumine vanusrühmas 20–24 aastat (neli protsenti). Suurim haigestumus 100 000 elaniku kohta on endiselt vanuses 10–19 aastat.

Sekveneerimise andmetel on omikroni tüve osakaal ringlevatest tüvedest 97 protsenti. Omikron-tüvedest ca 42,7 protsenti moodustab omikroni variant BA.2.

Terviseamet märkis, et teadlased on praegu äraootaval seisukohal, kuid esimesed teadusuuringud näitavad, et BA.2 tüvi levib ligikaudu 30 protsenti kiiremini ning vaktsiini efektiivsus on sarnane omikroni algse variandiga. Andmed raskusastme kohta on vasturääkivaid.

Eelmisel nädalal registreeriti 103 Eestisse toodud haigusjuhtu, kõige rohkem haigusjuhte oli seotud reisimisega Egiptusesse (31 juhtu), Soome (19) ja Venemaale (14).

Terviseameti prognoosi järgi võib sel nädalal oodata keskmiselt üle 5000 nakatunu päevas ja üle 35 000 nakatunu nädalas.

Nakatumise prognoos. Autor/allikas: Terviseamet

Eelmisel nädalal suri Covidiga 54 inimest, vanuses 40 kuni 100 aastat, keskmine vanus oli 82,2 aastat. Neist vaktsineerimata oli 37 inimest (68,5 protsenti).

PCR-teste tehti eelmisel nädalal 66 564, mis on ligikaudu kaks protsenti rohkem kui nädal varem.

Eelmisel nädalal manustati 7263 doosi vaktsiini, seda on 19 protsenti vähem kui üle-eelmisel nädalal.