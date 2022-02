Kiik: riskirühmad võivad peagi saada neljanda vaktsiinidoosi

"Kuulasime teadusnõukoja ülevaadet neljanda doosi vaktsineerimise võimalikkuse ja vajaduse kohta, mida ma neilt olin eelnevalt palunud," ütles Kiik teisipäeval peetud valitsuse istungist rääkides. "Me näeme, et mitmed riigid on alustanud hooldekodudes ja väga kõrges vanuses, näiteks üle-80-aastaste hulgas juba ka neljanda doosi võimaldamist, kui kolmandast doosist on piisav aeg möödas. Seda küsimust arutab nüüd ka riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon," ütles minister.

"Meil ei ole veel konkreetset otsust langetatud, selleks ootamegi riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni seisukohti, aga teadusnõukoda pidas seda teatud sihtrühmade puhul mõistlikuks. Anname esimesel võimalusel teada, millal me sellega reaalselt pihta hakkame," lubas Kiik.

Ministri sõnul on näha, et hooldekodudes on taas nakatumine tõusma hakanud, kuna ilmselt tõhustusdoosi kaitsetase teatud vanuserühmades ja kaasuvate haigustega inimeste puhul ei püsi kuigi pikalt. Seetõttu kaalutakse ka neljanda vaktsiinidoosi manustamist väga konkreetsetes sihtrühmades nagu hooldekodu elanikud ja väga kõrges vanuses inimesed.

"Ja kui mõtleme, kust me alustasime tõhustusdoosi pakkumist, siis me alustasimegi neid tervishoiu- ja hoolekandesektoris ning samuti eakamate hulgas, kellest paljudel on juba mitu kuud sellest möödas ja paraku immuunsüsteemi võime ei ole enam nii tugev," lisas Kiik.

"Kindlasti ei ole tõhustusdoosi mõistlik teha liiga tihti – näiteks Rootsi otsustas, et neljandat kaitsesüsti võib teha kõige varem pärast nelja kuu möödumist tõhustusdoosist. Eesti puhul me ei ole seda normi paika pannud, aga kindlasti ei tähenda see, et iga kuu võiks hakata kedagi vaktsineerima – see pole kindlasti inimese tervise seisukohalt põhjendatud," selgitas töö- ja terviseminister.

EL-is võib läbipõdemistõendi väljastamisel käiku minna ka kiirtest

Kiik rääkis ka sellest, et peagi võib Euroopa Liidus tulla PCR-testi kõrval ka antigeeni kiirtest kasutusele läbipõdemistõendi väljastamise alusena.

"Pikka aega on käinud arutelu selle üle, kas võtta kasutusele lisaks PCR-testile ka antigeeni testi tulemus läbipõdemistõendi väljastamisel. Eesti on seda korduvalt Euroopa Liidu tasandil taotlenud ja nüüd avaldasime ka toetust vastavale [Euroopa Liidu] määruse kavandile, mis on esitatud ja loodetavasti saab see peagi EL-i tasandil heaks kiidetud," rääkis minister.

Kiige sõnul toetas valitsus sellekohast Euroopa Liidu määruse kavandit.

"See võimaldab testimist mõnevõrra mitmekülgsemalt korraldada ja PCR-testi kõrval ka antigeeni professionaalse testi puhul inimestele läbipõdemistõendit väljastada," lisas ta.

Kiik lubas ka toetada koroonakriisist kurnatud tervishoiusektorit, aga hoidus uute võimalike piirangute kehtestamise teemast.

"Mul on sel nädalal kavas mitmed kohtumised tervishoiujuhtidega, et küsida neilt taas tagasisidet, millised konkreetseid toetusmeetmeid neil vaja oleks igapäevatöö korraldamiseks – seda nii haiglate tasandil kui [tervishoiu] esmatasandil. Praegu oleme tõesti olukorras, kus tervishoiusüsteemi ja tervishoiutöötajate ühine sõnum elanikkonnale on minna esimesel võimalusel vaktsineerima, sealhulgas teha ära tõhustusdoos, mis aitab märgatavalt vähendada haiglate koormust, aitab seda inimest ennast selle raske haiguse vastu kaitsta. Kõigis muude küsimustes, näiteks mis puudutab piirangute karmistamist või mingite täiendavate meetmete kehtestamist, on siin tõesti erinevaid seisukohti," rääkis ta.

Samuti pole tema sõnul praegu, kui koroonaviiruse omikoroni tüvi levib laialdaselt kõigis riikides, alust karmistada reisimispiiranguid või karantiininõuded.