Halla-aho: EL peab vähendama oma sõltuvust Vene energiatarnetest

Soome parlamendi väliskomisjoni esimehe Jussi Halla-aho hinnangul on USA ja Euroopa Liidu (EL) Vene-vastased uued sanktsioonid ebatõhusad. Parlamendisaadiku sõnul on Moskva sanktsioonideks valmis ja Euroopa peab vähendama hoopis oma sõltuvust Venemaa energiatarnetest.

Halla-aho sõnul mõjutavad sanktsioonid Venemaa majandust ja tavaliste inimeste heaolu, kuid need ei mõjuta Venemaa juhtkonna tegevust.

"Venemaa on sanktsioonideks valmis ja usub, et suudab nendega elada," ütles Halla-aho.

Halla-aho sõnul on Venemaal suured reservid ja riik on kohati isemajandav. Pärast Krimmi annekteerimist kehtestasid lääneriigid Vene-vastased sanktsioonid. Moskva kehtestas vastusanktsioonid ja see suurendas Venemaa isevarustust toiduainete tootmisel.

"Venelaste võime taluda ebamugavusi on samuti palju suurem kui läänes," ütles Halla-aho

Halla-aho peab probleemiks eelkõige Lääne-Euroopa energiasõltuvust Venemaast. Seetõttu ei suuda lääs kaua Vene-vastaseid karme sanktsioone säilitada.

Halla-aho sõnul peab Euroopa vabanema sellest sõltuvusest.

"Kui Euroopa tahab reageerida Venemaa talumatutele tegudele, peab ta lõpetama oma energiasõltuvuse Venemaast," ütles Halla-aho.

Parlamendisaadiku sõnul tähendaks see aga täiesti uut Euroopa energiapoliitikat, kus näiteks Saksamaa loobuks oma "vastutustundetust" kavast loobuda tuumaenergiast.