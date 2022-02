Põhja-Korea loobus Gregoriuse kalendrist

Alates sellest nädalast on KCNA veebilehel kõik lood dateeritud aastaga "Juche 111", mitte 2022. aastaga. Juche on Põhja-Koreas valitsev ideoloogia, mille lõi riigi esimene valitseja Kim Il-sung. Ta sündis 1912. aastal, mida Põhja-Koreas peetakse aastaks 1, vahendas The Times.

Juche kalender võeti kasutusele juba 1997. aastal. Kuni selle nädalani kasutas KCNA paralleelselt siiski ka Gregoriuse kalendrit.

15. aprillil tähistatakse suurejooneliselt Põhja-Koreas ka Kim Il-sungi 110. sünniaastapäeva. Kim Il-sung on praeguse diktaatori Kim Jong-uni vanaisa.

Oma ajaarvamise süsteem kehtib ka Jaapanis. See põhineb keisrite valitsusajal. Süsteemi kasutatakse laialdaselt ametlikel dokumentidel, paralleelselt on riigis kasutusel ka Gregoriuse kalender.