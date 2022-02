Teadusnõukoda uurib vaktsineerimise eest inimestele maksmise mõttekust

Terviseameti prognoosi järgi võib haiglaravi vajavate nakatunute arv tõusta märtsi alguses 800 inimeseni. Suurem tõenäosus haiglaravile sattuda on vaktsineerimata vanemaealistel inimestel.

Valitsus andis teisipäeval teadusnõukojale ülesande uurida, kas inimeste rahaga motiveerimine aitaks vaktsineerituse taset tõsta.

"Nii palju kui me oleme kahe päeva jooksul vaadanud, on teaduskirjanduse analüüsides olemas mitmesuguseid andmeid. Erinevad riigid on eri moodi nendele asjadele lähenenud, võtame selle kõik kokku. Siis nad saavad loodetavasti kindlama aluse enda otsuse tegemiseks," ütles teadusnõukoja juht Toivo Maimets.

Maimetsa sõnul tuleb otsuse langetamisel arvestada paljude erinevate vaatekohtadega. "Seal on väga palju aspekte, ühed on meditsiinilised, loodusteadlase aspektid, aga kaasneb väga palju sotsiaalseid aspekte. Kuidas inimesed seda vastu võtavad, mida see signaliseerib, kuni eetiliste aspektideni välja," ütles Maimets.

Peaminister Kaja Kallas ütles teisipäeval Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et teiste riikide näitel on näha, et vaktsineerituse taseme tõstmiseks töötavad karmid meetmed nagu trahvimine, kuid raha pakkumine vaktsineerimise eest pole positiivseid tulemusi näidanud. "Need inimesed, kes on vaktsineerimata, pigem kardavad ja loevad raha pakkumisest välja, et nad ei maksaks mulle ju peale, kui see oleks hea asi," sõnas ta.

"Muutunud oludes on meil raha väga paljudeks asjadeks vaja, mis puudutab julgeolekukriisi. Kui teadusnõukoda tuleb välja teaduslike lahendustega, siis saame seda uuesti arutada," ütles Kallas.

Peaminister märkis, et vaktsineerimise eest tasu maksmisel on üheks ohukohaks, et inimesed on hiljem vähem motiveeritud tasuta ja vabatahtlikult vaktsineerima minema.