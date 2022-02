Tallinn ehitab Lastekodu tänava täies pikkuses uueks

Kuivõrd Lastekodu tänaval on plaanis suured võrgutööd ja uue ilme peaks saama ka Keskturu esine, otsustas linnavalitsus kolmapäeval, et järgmisel aastal alustatakse täies pikkuses Lastekodu tänava remonti.

Lastekodu tänava projekteerimistingimusi hakatakse välja töötama juba sel kevadel ning ehitustööd Lastekodu tänaval võiksid alata järgmisel kevadel, ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

"Mõistagi võivad kuupäevad täpsustuda, see sõltub palju võrguvaldajatest ja sellest, kuidas valmib Keskturu planeering. Aga vähemalt täna oli kõigil partneritel selge soov see tänav ühe korraga rekonstrueerida," lausus Svet

Partnerite all pidas Svet silmas Utilitast, AS-i Tallinna Vesi ning Keskturu omanikke. Nii Utilitas kui ka Tallinna Vesi soovivad lähiajal hakata Lastekodu tänaval oma võrke rajama. Utilitas soovib uuendada küttetorustikku ning rajada uue kaugjahutuse torustiku mitme piirkonna uute arenduste tarbeks, Tallinna Vesi tahab rekonstrueerida vee- ja kanalisatsioontorustikku ning sadeveesüsteemi.

Sveti sõnul ehitatakse Lastekodu tänav jalakäija- ja jalgrattasõbralikumaks.

"Meie eesmärgiks oleks tänavaruumi kvaliteedi paremaks muutmine, et Lastekodu tänav oleks mugavam liiklemiseks jalakäijatele, et sinna tekiks ka hea võimalus liikuda rattaga ühest tänava otsast teise. Mõistagi soovime sinna lisada haljastust ja tänavamööblit. Seal, kus tänava laius lubab, plaanime paralleelse parkimise võimaldamist," lausus Svet.

Tänav ehitatakse uueks terves pikkuses, Liivalaia tänavalt kuni Fahle arenduseni, lisas abilinnapea.

Kui palju rekonstrueerimine maksma läheb, pole Svet sõnul veel teada, küll on linnal juba praegu olemas raha projekteerimiseks.

"On olemas raha, et projekteerida teiste tänavatega koos, kuna näeme, et üheks eesmärgiks on muuta see tänav jalgrattaga sõidetavaks," lausus ta.

Oma tulevikuplaanidest on teada andnud samuti Lastekodu tänava äärde jääv Tallinna bussijaam.

Sveti sõnul kaasatakse projekteerimisse kõik kohalikud elanikud ja kinnisvaraomanikud, nende hulgas ka Tallinna bussijaam.