Itaalia nõuab USA-lt tagasi Rooma impeeriumi ajastust pärit skulptuuri

Umbes kaks meetrit kõrge skulptuur on Rooma impeeriumi koopia Vana-Kreeka skulptori Polykleitose kadunud orginaalteosest. See valmis sajand enne Kristuse sündi ja seda peetakse originaali parimaks säilinud marmorkoopiaks.

Praegu asub skulptuur Minneapolise kunstimuuseumis, mis omandas selle 1980. aastatel 2,5 miljoni dollari eest.

Itaalia võimud palusid nüüd USA-d, et see koopia tagastataks. Itaalia prokuratuur väidab, et see kaevati 1970. aastatel välja ebaseaduslikult Vesuuvi lähedal.

Prokuröride taotlus kuju tagastamiseks tugineb vanadele fotodele, mis tehti kujust vahetult pärast selle leidmist. Uurijate sõnul tõestavad fotod, et kuju oli ühendatud Itaalia pinnasega ja välistavad väited, et see leiti merest, vahendas The Times.

Itaalia on saavutanud viimastel aastatel mitmeid võite, mis on seotud arheoloogiliste esemete tagastamisega. Detsembris andis USA üle 200 antiikset eset, mille väärtus oli kokku 10 miljonit dollarit.