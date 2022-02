Pärnus algas Eesti sünnipäeva tähistamine traditsiooniliselt päev varem

Kaitseliidu Pärnumaa maleva orkestri muusika saatel sammusid Iseseisvuse väljakule Pärnu koolid. Pidulik tähistamine oli alanud Alevi kalmistult, kus asetati pärjad vabadussõjas langenute ausambale.

104 aasta eest luges advokaat Hugo Kuusner Endla teatri rõdult ette iseseisvusmanifesti ja nüüd loetakse manifesti rõdu kujutavalt mälestusmärgilt ette igal aastal. Tänavu tegi seda Koidula muuseumi juht Elmar Trink.

"Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi iseseisvuse järele. Põlvest põlve on temas kestnud salajane lootus, et hoolimata pimedast orjaööst ja võõraste rahvaste vägivallavalitsustest veel kord Eestis aeg tuleb, mil kõik pirrud kahel otsal löövad lõkendama ja et kord Kalev koju jõuab oma lastel õnne tooma. Nüüd on see aeg käis. Eestimaa, tema ajaloolistes ja etnograafilistes piirides kuulutatakse tänasest peale iseseisvaks demokraatiliseks vabariigiks," luges Trink.