Leedu peaminister: USA väed Balti riikides aitavad tagada julgeolekut

Peaministri sõnul on lääneriigid Leedu abipalvele vastu tulnud ja aitavad tagada riigi julgeolekut ka oluliselt pingelisemaks muutunud julgeolekukeskkonnas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meie kaitse- ja heidutusvõimele tuleb tähelepanu pöörata, seda tuleb suurendada, seda peab tegema kähku. Nüüd on esimene samm astutud

ja ma tervitan seda südamest," ütles Šimonyte.

Rahulolu täiendavate USA vägede saabumisega Balti riikidesse väljendavad ka teised Leedu poliitikud.

"Minu arust muudab praegune Balti piirkonna tugevdamine USA vägede asukohta ja isegi nende võimekust põhjalikult, sest eelpositsioneeritud NATO lahingugrupid Leedus, Lätis ja Eestis, nüüd kõigis kolmes Balti riigis, mitte ainult Leedus, on tugevdatud USA vastava võimekusega, millest meil, ausalt

öeldes, on alati puudus, olgu need siis lennukid või ründekopterid," rääkis Leedu kaitseminister Arvydas Anusauskas.