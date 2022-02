Vabariigi aastapäeva ilm on tuuline ja pilvine, kuid plusskraadidega

Neljapäeva öö on suurema sajuta. Mõneks tunniks on ka selgemat taevast. Puhub edela- ja lõunatuul 4 kuni 10, Lääne-Eesti rannikul tugevneb iiliti kuni 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on saartel kuni -2, mandril -3 kuni -8, Kagu-Eestis on võimalik kuni -10 kraadi.

Hommik on Lääne-Eestis pilvine ja üksikuis paigus võib nõrka vihma sadada. Ida pool on taevas selgemaid laike ja ilm püsib sajuta. Jätkub edela- ja lõunatuule tõus 5 kuni 12, iiliti 15, saartel ja looderannikul 18 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on Eesti lääneservas 0 kuni +3, sisemaal -1 kuni -6 kraadi, kagupiiri lähistel võib -10 lähedal olla.

Päev näitab päikest enam Kagu-Eestis, mujal on taevas hallim. Lääne- ja Põhja-Eestis sajab veidi vihma ja lörtsi. Edela- ja lõunatuulel on kiirust 7 kuni 12, puhanguti 18, rannikul kuni 22 meetrit sekundis, õhtul tõmbub pisut tagasi. Õhutemperatuur tõuseb +2 kuni +5 kraadini.

Reedel sajab lörtsi ja vihma, temperatuur on enamasti plusspoolel.

Laupäevaks tugevneb kõrgrõhkkond, suurem sadu saab läbi ja õhk pisut jaheneb.

Pühapäeva öö on karge, sisemaal langeb temperatuur -10 kraadi lähedale ja madalamalegi, päev on päikeseline ja rahulik.