Jõustusid Euroopa Liidu uued Venemaa vastased sanktsioonid

Euroopa Liitu reisimine keelati ja siin asuvad varad külmutati näiteks kaitseminister Sergei Shoigul ja president Vladimir Putini büroo juhil Anton Vainol, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Samuti leiab nimekirjast Putini lähedase liitlase ja Wagneri palgasõduritega seotud Jevgeni Prigožini.

Sanktsioonide eesmärgiks on karistada kõiki, kes osalesid otseselt Luganski ja Donetski nii-nimetatud rahvavabariikide tunnustamises.

Eesti Euroopa liidu suursaadiku Aivo Orava sõnul pidid tõendid isikute nimekirja lisamiseks olema kohtus vettpidavad.



"Duumaliikmete puhul on lihtsalt tõestatav, et nad on rikkunud rahvusvahelist õigust. Lihtsalt võtame Youtube'ist selle sama video lahti kui see hääletamine oli ja sellest piisab. Aga kõikidel nendel teistel juhtudel on tulnud liikmesriikidel, Euroopa Komisjonil ja välisteenistusel teha suurt tööd, et leida piisavalt argumente ja tõendeid selleks, et kui need inimesed sanktsioneeritakse, et nad pärast siis kohtus Euroopa Liitu ei võidaks," ütles Orav.