Interfax: raketilöögid tabasid Ukraina eri piirkondi

Interfaxil on andmeid tugevatest tulekahjudest Nikolajevis ning Harkivis sõjalise lao tabamisest. Samuti on Venemaa löögid tabanud õhuväe baase Vasilkovis, osa Odessa linnast on elektrita, teatas Interfax.

Interfax kinnitas ka teateid Kiievi peamise lennuvälja Borispoli piirkonnas toimunud plahvatustest.

Plahvatustest ja tulistamisest Borispolis teatas ka Ukraina uudisteagentuur UNIAN.

Interfaxi korrespondent Donetskis teatas, et linnas on kuulda kahurituld.

UNIAN-i teatel on vähemalt neli plahvatust toimunud Kramatorskis, üks Odessas, Harkivis, Berdjanskis ning alanud massiivne suurtükituli Donbassis.