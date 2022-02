Raketilöögid tabasid Ukraina eri piirkondi, Vene väed ületasid piiri

Kella viie ajal neljapäeva hommikul tabasid Venemaa raketilöögid eri piirkondi ja sõjalisi objekte Ukrainas, teatas Venemaa uudisteagentuur Interfax, nimetades Odessat, Kiievit, Kramatorskit ja Nikolajevit. Lööke on kinnitanud ka Ukraina võimud ja Venemaa kaitseministeerium.

Interfaxil on andmeid tugevatest tulekahjudest Nikolajevis ning Harkivis sõjalise lao tabamisest. Samuti on Venemaa löögid tabanud õhuväe baase Vasilkovis, osa Odessa linnast on elektrita, teatas Interfax.

Interfax kinnitas ka teateid Kiievi peamise lennuvälja Borispoli piirkonnas toimunud plahvatustest.

Plahvatustest ja tulistamisest Borispolis teatas ka Ukraina uudisteagentuur UNIAN. Teateid Venemaa sõjaväelastest Borispolis siiski pole.

Interfaxi korrespondent Donetskis teatas, et linnas on kuulda kahurituld.

UNIAN-i teatel on vähemalt neli plahvatust toimunud Kramatorskis, üks Odessas, Harkivis, Berdjanskis ning alanud massiivne suurtükituli Donbassis.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et teeb lööke Ukraina sõjalise taristu, õhukaitse, sõjaväelennuväljade ja lennuväe vastu. Vene kaitseministeeriumi teatel on Ukraina õhuväebaaside sõjaline taristu hävitatud ning Ukraina õhukaitset halvendatud, edastasid Vene uudisteportaalid.

Ministeerium eitas väiteid, et üks Vene lennuk on Ukraina kohal alla lastud. Varem Ukraina sõjavägi teatas, et Luganski oblati kohal lasti alla viis Vene lennukit ja üks helikopter.

Ukraina linnu Venemaa rakettidega ei ründa, "tsiviilelanikke miski ei ähvarda", teatas ministeerium. Samas on kinnitatud, et Vene raketid on tabanud ka alasid linnades, kus sõjaväge ei viibi.

Ukraina politseinikud uurivad Kiievis tänavale langenud mürsku. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Separatistid teatasid rünnakust kogu rindel

Ida-Ukraina Donetski ja Luganski separatistlikud "rahvavabariigid" teatasid, et on alustanud rünnakut Ukraina armee positsioonide vastu kogu kontaktjoone ulatuses, "kasutades kõiki vahendeid".

Ukraina valitsusametnik kinnitas, et tiibraketid on tabanud Kiievit, samuti Venemaa vägede sissetungi Harkivi suunal.

Tegemist on laiaulatusliku rünnakuga, ütles ta.

Ukraina teatel on teated Venemaa sõjaväelastest Odessas valed.

Kohaliku meedia teatel on osa raketirünnakuid olnud suunatud Ukraina sõjaväe staapide pihta.

CNN näitas Valgevenest Ukraina piiri ületavat Venemaa tankide kolonni.

Sotsiaalmeediasse on postitatud videolõike langevarjurite laskumisest Harkivis.

Interfax teatas viitega pealtnägijatele, et raketilöögi sai Ukraina droonide baas Donbassi piirkonnas.