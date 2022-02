BBC korrespondent Kramatorskis: inimesed siin ei lähe kuhugi

Ukrainas Donbassi piirkonnas Kramatorski linnas viibiv BBC-i Ida-Euroopa korrespondent Sarah Rainsford ütles, et sealsed elanikud on šokeeritud ja hirmunud sellepärast, mis võib tulemas olla.

Rainsford kirjeldas, kuidas ta ärkas hommikul enne kella viit oma hotellis kaugusest kostva valju müra peale.

"Umbes 10 minutit hiljem kostus see uuesti. Ma ei tea, mis see oli, aga selgelt miski selle linna servas sai pihta. Loomulikult kontrollisin kohe oma telefoni ja lugesin, et Venemaa president Putin on kuulutanud sõja Ukrainale."

Ta kirjeldas, kuidas jälgis Putini kõnet, milles kõlasid õigustused Ukraina ründamiseks.

"Kiirustasin oma asju pakkima ja vaatasin Moskvas Vladimir Putinit, kes pomises midagi väidetavast genotsiidist siin Ida-Ukrainas, mis on sulaselge vale, ja vajadusest Ukraina "denatsifitseerida". See oli sürreaalne. Samamoodi oli sürreaalne Putini kõhedusttekitav hoiatus Läänele mitte sekkuda. Putin oli juba meenutanud, et tal on tuumarelvad."

Ta ütles, et olukord piirkonnas täiesti ebaselge.

"Alles eile olin Kramatorskis koos sadade inimestega peaväljakul, kus nad olid mässinud end Ukraina lippu, laulsid hümni ja patriootlikke laule. Nad ütlesid, et see on nende riik. Nad ei lähe kuhugi."

Restoranides elu käis, kirjeldas Rainsford. Avatud olid lillepoed, autod sõitsid tänavatel. Kõik, kellega ta rääkis, kartsid ja keegi ei teadnud, mida oodata. "Kuid ma ei usu, et nad ootasid täiemahulist rünnakut oma kodumaale."

"Nad olid šokeeritud ja hirmunud, kui kujutasid ette, mis võib ees oodata. Sest inimesed on rünnakut oodanud, kuid keegi ei suuda uskuda, et see tegelikult toimubki," ütles Rainsford.