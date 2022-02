Kallas: Venemaa tahab minna tagasi aega, kus kehtis arusaam „kel jõud, sel õigus“

Valitsusjuht mõistab täielikult hukka Venemaa massiivse sõjalise rünnaku Ukraina vastu. Kallas nendib, et Venemaa tahab Ukraina ründamisega minna tagasi aega, kus kehtis arusaam „kel jõud, sel õigus“. Valitsusujuht kinnitas, et Eesti julgeolek on kaitstud ja otsest sõjalist ohtu meile ei ole. Olukord Eestis ning meie välispiiril on rahulik. KAllase sõnul oli Eesti Venemaa laiaulatusliku agressiooni võimaluseks Ukraina vastu valmis. Eesti jälgib olukorda pidevalt ja on ühenduses nii Ukraina kui ka oma liitlaste ja partneritega. Täna saab tähistada Eesti Vabariigi sünnipäeva ja rahulikult oma igapäevaste tegevustega jätkata.