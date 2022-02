Toom: Venemaad sanktsioonidega ei heiduta

"Siin ei saa olla muud hinnangut kui hukkamõist. Selliselt probleeme ei lahendata. Ja ausalt öeldes see oli kõik halb unenägu. Kuidagi ei saa heaks kiita sõjategevust Euroopa südames," ütles Toom.

"Ilmselt hakatakse reageerima sanktsioonidega. Aga ma olen seda varem öelnud ja ütlen veelkord, et Venemaa on sellega arvestanud ja on selleks valmis. Probleem on siin see, et läänel on võrreldes Venemaaga väga erinev valulävi. Nad teadsid, et tulevad sanktsioonid ja need meetmed, mida me siin praegu arutame, ei jäta sellist muljet, et nendega annaks kuidagi Venemaa võimusid survestada," kommenteeris Toom.

Küsimusele, milline on tööriistakast, millega Venemaad peatada, vastas Toom, et seda üritasid kasutada Euroopa Liidu poliitikud. "Mul on tunne, et me selle tööriistakasti lasime käest siis kui Euroopa Liit üritas läbirääkimisi pidada. Siis oli mingisugune võimalus käes, praegu ma seda ei näe," sõnas Toom.

"Küsimus on ju selles, kas me oleme valmis sõdima Ukraina pärast. Ma arvan, et ei ole ja see on probleem. Kas NATO on valmis Ukraina eest sõdima? Mina usun, et tegelikult ei ole. Mis tähendab seda, et samal ajal kui Ukrainat rünnatakse, meie siin räägime. Ja on selge, et rääkimisega midagi ei saavuta. Pikas perspektiivis võib-olla, aga kindlasti mitte täna ja homme," ütles Toom veel.

Toom märkis, et Putin näitas läänele koha kätte, viidates, et me oleme nõrgad.