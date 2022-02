Politsei võtab nii Vene kui ka Ukraina saatkonna valve alla

Politsei- ja piirivalveameti kriisijuht Egert Belitšev ütles, et seoses Venemaa agressiooniga võtab PPA valve alla nii Vene kui ka Ukraina saatkonnad ning tugevdab piiril valvet ja kontrolli.

"Hetkel Eestile sõjalist ohtu ei ole, kuid öösel äärmuseni eskaleerunud Venemaa sõjaline agressioon Ukrainas toob ka meie asutusele üksjagu lisaülesandeid," ütles Belitšev.

"Esiteks tegime otsuse tõsta Narvas ja kagupiiril meie patrullide väljapanekut. Teeme seda nii selleks, et omada paremat ülevaadet piiril toimuvast kui ka avaliku korra tagamiseks. Samuti oleme valve alla võtnud Ukraina ja Venemaa saatkonnahooned Eestis," lausus Belitšev.

"Oleme ka tugevdanud piirikontrolli välispiiril, mis tähendab, et kontrollime põhjalikult Eestisse saabuvaid sõidukeid ja inimesi. Samuti arvestame, et meie piiripunktidesse võib saabuda Ukraina kodanikke, kes soovivad Eesti kaudu kodumaale suunduda või Venemaalt lahkuda. Piirivalvurid on valmis vajadusel inimesi selle osas juhendama," rääkis Belitšev.

Belitšev märkis, et hetkel on olukord meie piiripunktides rahulik ning töörütm tavapärane.