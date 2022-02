Soome välisminister on pettunud Venemaa käitumises

"On selline tunne, et raudeesriie on Euroopas taas langenud ja Venemaa tung tekitada endale satelliitriike või alluvaid riike on kasvanud," ütles Haavisto. Välisministri sõnul ilmutas Venemaa mõjusfäärimõtlemist juba varem Valgevene osas ning nüüd taas Ukraina puhul.

Haavisto sõnul on ta kõige rohkem pettunud selles, et Venemaa valmistas rünnakut ette ajal, mil diplomaatilised kõnelused alles avalikult käisid. Haavisto mainis, et selline käitumine on suureks pettumuseks kogu rahvusvahelisele üldsusele, Saksamaa liidukantslerile Olaf Scholzile ja Prantsusmaa presidendile Emmanuel Macronile.

Soome välisminister loodab, et Venemaaga on edaspidi uuesti võimalik läbirääkimistelaua taha naasta, kuid usaldus Venemaa vastu on nüüd järsult vähenenud.

Venemaa invasiooni eesmärgiks peab Haavisto Ukraina demokraatlikult valitud valitsuse kukutamist ja Venemeelse nukuvalitsuse ametisseseadmist.