Blinken: Venemaa püüab Ukraina valitsust kukutada

USA välisministri Antony Blinkeni sõnul on ta veendunud, et Venemaa püüab Ukraina valitsust kukutada.

Blinken rääkis seda teleintervjuus ABC Newsile, kui temalt küsiti hinnangut Venemaa presidendi Vladimir Putini eesmärkide kohta.

"Ta on selgelt öelnud, et soovib taastada Nõukogude impeeriumit, peale selle tahab ta uuesti kinnistada oma mõjusfääri neis riikides, mis kunagi kuulusid Nõukogude blokki," sõnas Blinken.

Minister lubas, et NATO seisab Putini lõppeesmärkidel ees. "Mis puudutab ohtu väljaspool Ukraina piire, siis seal seisab tema teel ees midagi väga võimsat. See on NATO artikkel viis, rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu," lisas ta.

Varem ütles Blinken, et seniste tõendite järgi kavatseb Venemaa Kiievi ümber piirata. Ta lisas, et USA andmeil on Moskval välja töötatud plaanid ulatuslikeks inimõiguste rikkumisteks Ukraina rahva vastu.