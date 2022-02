Uus-Meremaa kehtestab Venemaale ulatuslikud sanktsioonid

Uus-Meremaa kehtestab reisikeelu kõigile Venemaa ametiisikutele, kes on seotud invasiooniga Ukrainas, samuti igasuguste kaupade ekspordi Venemaa sõjaväele ja julgeolekujõududele ning lõpetab kõik kahepoolsed kõnelused Venemaaga, teatab peaminister Jacinda Ardern.

"Venemaa on valinud tee, millele pööramist oleks saanud täiel määral ära hoida," ütles Ardern.

Uus-Meremaa peaministri sõnul on Venemaa tegevus juba kaasa toonud paljude süütute inimeste hukkumise.

Uus-Meremaa kutsub Venemaad üles sõjategevust viivitamata katkestama ning oma vägesid kohe Ukrainast välja tõmbama, et edasist katastroofi ära hoida.

Ardern lisas, et praegused sanktsioonid ei jää kindlasti viimasteks, kui Venemaa oma käitumist ei muuda. Peaministri sõnul on Uus-Meremaa valmis rakendama nii karme sanktsioone, kui tema võimuses üldse on.