Kiiev langes varahommikul Venemaa uue raketirünnaku alla

Ukraina siseministri nõunik Anton Geraštšenko teatas, et reede varahommikul tabasid pealinna Kiievit raketid.

"Löögid Kiievile tiib- või ballistiliste rakettidega jätkusid," ütles ta ajakirjanikele lühisõnumis.

Geraštšenko postitas oma sotsiaalmeedia kontole fotod, mille hulgas on näha ka üheksakorruselist kortermaja põlemas. Linnapea Vitali Klitško teatel on saanud vähemalt kolm inimest majas vigastada.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba teatas, et Kiiev pole kogenud midagi säärast pärast natsi-Saksamaa rünnakuid 1941. aastal.

Ukraina siseministeerium teatas, et lasi Kiievi kohal Vene lennuki alla.

BBC kirjutab, et Vene lennuk kukkus Kiievis ühte elurajooni, kui selle pihta tulistati. CNN-i andmeil võis tegemist olla aga Ukraina hävituslennukiga Su-27, mille Vene raketid alla tulistasid.

Ukraina relvajõud teatasid, et Kiievisse viiakse relvi juurde.

Ka pealinnas viibivad ajakirjanikud teatasid plahvatustest. CNN-i Kiievis töötav meeskond teatas reede varahommikul, et kesklinnas oli kuulda kaht suurt pauku ning kolmas vali plahvatus kõlas kaugemalt.

Interfaxi andmeil oli Kiievis kuulda samuti kaht plahvatust. Sarnaseid helisid oli kuulda neljapäeval, kui Ukraina ametnike teatel tabasid Vene tiibraketid Kiievi lähistel asuva Brovarõ linna sõjaväebaasi. Selle tagajärjel sai kuus inimest surma.

The Guardian kirjutab, et Kiievis kohapeal viibivatelt ajakirjanikelt on tulnud mitu teadet plahvatustest. The Guardiani ajakirjaniku sõnul kõlas üks plahvatus Poznjaki ja Harkivska metroojaama vahel. Ta lisas, et Ukraina õhutõrje tulistab Vene lennukeid ja droone.

Ukraina suursaadik Austrias Oleksandr Šerba ütles, et kuulis kella 4.25 ajal kaht valju plahvatust. Agence France-Presse teatas samuti plahvatustest Kiievi kesklinnas.

Ukraina: Venemaa on kaotanud 800 sõjaväelast

Ukraina relvajõud teatasid reede esimestel tundidel, et vastupanu Vene invasioonile on kestnud 19 tundi. Relvajõudude sõnul käivad lahingud jätkuvalt mitmel pool riigis.

"25. veebruari kella 00.00 seisuga viib kaitseväerühm lõunas läbi organiseeritud kaitseoperatsiooni. Hersonist ida pool asuvas piirkonnas peetakse kaitselahinguid. Ukraina relvajõudude mehhaniseeritud üksused vallutasid tagasi maanteesilla ja seadsid end sisse Dnepri vasakul kaldal. Meie mehhaniseeritud üksused Rõkovo piirkonnas alistasid vaenlase ülekaalukad jõud," kirjeldasid relvajõud sotsiaalmeedias.

Ukraina kaitseministeerium teatas reede hommikul, et ööpäevaga on Venemaa pealetungis Ukrainale kaotanud 800 sõjaväelast. Pole selge, kas see viitab tapetud sõduritele või kõigile kaotustele.

Ministeerium teatas ka 30 Vene tanki, seitsme lennuki ja kuue helikopteri hävitamisest.

Ukraina relvajõudude merevägi jätkab võitlust Musta mere edelaosas - kaitstakse Odessa, Južnõi, Otšakovi ja Musta mere baase ja sadamaid.

Relvajõudude teatel viidi osad jõud üle Kiievi linna kaitsele.

"Ukraina relvajõudude õhuvägi tõrjub vaenlase õhurünnakuid, viib läbi pidevat luuret, annab lööke okupatsioonivägede kolonnidele Nova Zburivka, Kupjanski, Kahhovka piirkondades ja vaenlase maandumistele Hostomeli lennuvälja lähedal," teatab sõjavägi.

Ukraina piirivalveteenistuse teatel tabas reede hommikul kella 4.25 ajal Zaporižžja oblastis Prõmorski piiriüksust rakett. Ukraina relvajõudude andmeil oli rünnakus nii hukkunuid kui ka haavatuid.

Hukkunud on üle 100 ukrainlase

President Volodõmõr Zelenski sõnul kaotas Ukraina Venemaa sissetungi esimesel päeval 137 oma kaitsjat ning 316 sai vigastada. President märkis, et tegemist on esialgsete andmetega.

"Esialgsetel andmetel oleme kahjuks kaotanud juba 137 oma kangelast, kodanikku, neist kümme ohvitseri. 316 sai haavata," ütles Zelenski reedeöises pöördumises.

The Guardian vahendas Ukraina siseministri nõuniku Anton Geraštšenko teadet, mille järgi on üks hukkunutest 14-aastane poiss, kes kaotas elu reede hommikul Ida-Ukrainas Harkivi oblastis Tšugujivis. Väidetavalt sai poiss mürsuga pihta oma kodu lähedal.

Meedia andmeil on Venemaa rünnakutes saanud pihta ka haiglad, näiteks Donetski oblastis sai haigla tabamuse tõttu surma neli inimest.

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi andmeil on Vene väed kaotanud esimesel lahingupäeval üle 30 tanki, kuni 130 soomustatud lahingumasinat, seitse lennukit, kuus helikopterit.

Zalužnõi märkis, et Ukraina sõjavägi jätkab võitlust Harkivi, Hersoni, Sumõ, Ohtõrka ja Siverski suuna eest.