Kiievis lahingud ägenesid

Kiiev langes reede varahommikul alates kella neljast Venemaa uue raketirünnaku alla, tabamusi on saanud elurajoonid. Kella 10 ajal andsid Ukraina võimud kinnituse, et Venemaa sõjaväelased on jõudnud teadmata arvus Kiievisse, eeslinnades toimuvad üksikud lahingud. Laupäeva varahommikul on pealinnas olnud kuulda üha enam plahvatusi ja tulevahetust. Lahingud jätkuvad ka mujal.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles reede hilisõhtul tehtud pöördumises, et Vene väed lähenevad Kiievile idast ja põhjast ning plaanivad suurt pealetungi linnale.

CNN kirjutab, et laupäeva öösel kella kahe ajal oli Kiievi äärelinnas kuulda rida plahvatusi. Kella kolme paiku oli Kiievis viibivate CNN-i ajakirjanike sõnul kuulda mitut valju plahvatust linnast lääne ja lõuna pool. Nende kirjelduse järgi läks pime taevas linna kohal eemalt paistvate sähvatuste tõttu valgeks.

Laupäeva varastel tundidel hakkas üha enam tulema teateid plahvatustest ja tulevahetustest linnas.

"Kõik see juhtub nüüd linna piires," ütles CNN-i ajakirjanik Clarissa Ward, kelle hinnangul ei ole lahingud jõudnud veel kesklinna.

Tema sõnul pole seni ka märke sellest, et pihta oleks saanud elamurajoonid. "Aga me kuuleme palju plahvatusi mitmest suunast," lisas ta.

Kiievis viibivad inimesed rääkisid laupäeva esimestel tundidel Reutersile, et Kiievis on olnud kuulda sagedasti suurtükiplahvatusi. Pealtnägijate sõnul ei ole plahvatuste täpne asukoht teada, kuid need kõlavad kesklinnast pisut kaugemal.

Kyiv Independenti ajakirjaniku sõnul käivad väga ägedad lahingud Kiievi loomaaia lähistel. Lehe väitel on kõlanud üle 50 plahvatuse.

The Washington Posti Kiievi korrespondendi sõnul on samuti kuulda kümneid plahvatusi.

BBC andmeil on kõlanud plahvatus ka Maidani väljakul, mitu plahvatust Troještšõnas, kus asub soojuselektrijaam. Põlevaid sõidukeid on nähtud Kiievis Võidu prospektil.

Fox Newsi väliskorrepondent ütles, et Kiiev on mitmest suunast rünnaku all.

Ukraina relvajõud teatasid kella nelja ajal sotsiaalmeedia vahendusel, et Venemaa jõud ründasid Kiievis Võidu prospektil üht sõjaväebaasi, aga rünnak löödi tagasi.

Kohapeal viibivad CNN-i ajakirjanikud teatasid laupäeva varahommikul, et pärast hulka plahvatusi Kiievis ja selle ümber, saabus kella viie ajal linna vaikus.

Pommitamine Kiievi lähedal. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Gleb Garanich

Ukraina relvajõud teatasid ka, et tulistasid südaöö paiku alla Venemaa helikopteri ja ründelennuki Su-25. Samuti lasid relvajõud alla Vene sõjaväe transpordilennuki IL-76.

Ägedad lahingud Vassõlkivis

Ukraina relvajõud teatasid laupäeva öösel, et Kiievi oblastis pealinnast edelas asuva Vassõlkivi ümbruses käivad ägedad lahingud.

"Kiievi oblastis Vassõlkivi linnas, kus okupandid üritavad maandada dessanti, käivad praegu rasked lahingud," seisab relvajõudude teates.

Varem väitis Ukraina relvajõudude peastaap sotsiaalmeedias, et Ukraina jõud lasid Vassõlkivi piirkonnas alla Vene sõjaväe transpordilennuki IL-76, mille pardal olid Vene dessantväelased.

Vassõlkivi linnapea Natalija Balasõnovitš ütles laupäeva öösel Rada telekanalile, et lahingud käivad juba linna peatänaval - Dekabristide tänaval.

"Tänaval käivad ägedad lahingud. Õnneks on head infot, mida ma ei saa eetris öelda," sõnas linnapea. Tema sõnul on Ukraina relvajõud saanud palju abi.

"Me näeme, et võidame ja meie hiilgav Vassõlkivi linn elab kindlasti selle lahingu üle," ütles Balasõnovitš.

Ta tõdes, et Ukraina poolel on olnud ka kaotusi - umbes 200 haavatut.

Õhutõrje tõrjus rünnaku Mõkolajivile

Regionaalvalitsuse juht Vitali Kim teatas, et Ukraina õhutõrje tõrjus rünnaku Mõkolajivi oblastis. Kimi sõnul püüdsid Vene dessantväelased Otšakovis maanduda, kuid seda takistati.

Õhutõrje tõrjus öise rünnaku Mõkolajivile, Otšakovis venelaste dessant ei maandunud, teatas Mõkolajivi oblasti osariigi administratsiooni esimees Vitali Kim.

"Mõkolajiv kaitses. Õhutõrje tõrjus rünnaku. Otšakovis ei maandutud," teatas ta piirkondliku riigihalduse Telegrami kanalile postitatud videopöördumises.

Linnapea ja president: Kiievil on laupäeva öö keeruline

Kiievi linnapea Vitali Klõtško sõnul toimus reede õhtul üle linna viis plahvatust, millest mõned toimusid linnast põhjapool asuva elektrijaama läheduses, vahendas BBC.

"Olukord on praegu liialdamata Kiievi jaoks ähvardav," ütles linnapea ja lisas, et öö tuleb väga raske.

Venemaa väed on Klõtško sõnul pealinnale väga lähedal.

Üksik tuli Kiievis kortermaja aknas. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Efrem Lukatsky

President Volodõmõr Zelenski ütles reedel tehtud pöördumises, et laupäeva öö tuleb väga keeruline. "Vaenlane annab endast kõik. Me peame vastu pidama," sõnas ta.

"See öö saab olema raskem kui päev. Paljud meie riigi linnad on rünnaku all: Tšernihiv, Sumõ, Harkiv, meie poisid ja tüdrukud Donbassis, linnad lõunas, eriline tähelepanu on Kiievil. Me ei saa pealinna kaotada," ütles president.

Ukraina lääneosas Hmelnõtski oblastis asuva Starokostjantõnivi linnapea Mõkola Melnõtšuki sõnul sai sealne lennuväli reede õhtul raketitabamuse.

"Vene armee tulistas raketi Hmelnõtski oblastis Starokostjantõnivi lennuvälja pihta," edastas riikliku side- ja teabekaitseteenistuse pressiteenistus, viidates linnapea sõnadele.

Reuters vahendas reedel Ukraina võimude väiteid, et Vene sõjalaevade pommid tabasid Mustal merel Odessa sadama lähistel kaht laeva - Moldova lipu all sõitvat keemilisi aineid vedavat tankerit ning Panama lipu all sõitvat kaubalaeva. Kokku on pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse saanud pihta kolm mittesõjalaeva - neljapäeval juhtus see Türgi kaubalaevaga.

Venemaa teatas Melitopoli linna vallutamisest

Venemaa kaitseministeeriumi sõnul sisenesid vene sõjaväelased Ukraina kaguosas olevasse Melitopoli linna vastupanuta, vahendas Vene uudisteagentuur Tass.

BBC märgib, et Venemaa väitele pole veel kinnitust saadud, aga Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles varem, et Melitopolis käivad kõvad lahingud.

BBC jagas varem ka sotsiaalmeedias ringlevat videot, millel on väidetavalt näha, kuidas Melitopoli haigla juures käivad lahingud.

Melitopolis elab umbes 150 000 inimest.

Vene rünnakukolonnid liiguvad Kiievi kesklinna poole

Ameerika Ühendriikide kaitseametnik ütles, et Vene armee on pealetungil Ukrainasse selgelt takerdunud.

Ametnik märkis, et pea kahe päevaga pole Vene massiivsed üksused suutnud ära võtta ühtegi suuremat linna, samas on raketid tabanud elukvartaleid.

Venemaa Kiievisse jõudnud üksused on väikesed ja vähemalt osa neist kannab Ukraina armee vormi elemente. Suuremad Vene väeosad pole Ukraina pealinna jõudnud.

Ajakirjanduses on ilmunud fotosid ja videolõike, mis kinnitavad, et Vene sõdurid on Ukraina vormis ja nende sõidukeid on purustatud ja võitlejaid Ukraina vägede poolt tapetud.

President Volodõmõr Zelenski ütles lõuna ajal tehtud videopöördumises, et Vene vägede rünnakukolonnid liiguvad Kiievi kesklinna poole. Ukraina kaitseministeeriumi teatel võitlevad Ukraina dessantväelased venelastega edukalt Kiievi eeslinnades Dõmeris ja Ivankivis.

Ukraina vormis tapetud Vene sõjaväelane purustatud sõiduki kõrval Kiievi äärelinnas. Keskel Ukraina armee meedik. Autor/allikas: SCANPIX / AFP

Ukraina kaitseministeeriumi esindaja soovitas elanikel Vene sõjaväelastega võidelda, kasutades Molotovi kokteilidena tuntud süütepudeleid.

Kiievis on tänavatel näha värskelt automaatrelva kätte saanud tsiviilisikuid, kes on asunud oma linna kaitsele.

Kohalikud elanikud Oboloni piirkonnas on sotsiaalmeediasse postitanud videolõike, kust on näha tänavatel tavalise liikluse vahel kiiresti liikuvaid soomukeid. Kiievi võimud kutsusid Oboloni elanikke üles jääma siseruumidesse.

Kaks Venemaa soomukit Kiievi äärelinnas. Autor/allikas: BBC

Kiievi põhjaservas asuv Hostomeli lennujaam käis neljapäeval mitu korda käest kätte. Venemaa püüdis kontrollida maandumisrada, mis võimaldaks sõdurid kiiresti otse pealinna viia.

Ukraina relvajõud teatasid, et Kiievisse viiakse relvi juurde. Ukraina kaitseministeeriumi teatel lasid õhudessantväelased õhku silla, mis asub Kiievist umbes 50 kilomeetrit põhja pool. Sellega takistati edukalt Vene vägede edasiliikumist pealinna suunas.

Ukraina kaitseministri Oleksii Reznikovi sõnul on tuhanded inimesed liitunud kaitseväega. "Ainuüksi Kiievis on juba 18 000 automaati ja vastavat laskemoona, see on juba välja jagatud," ütles Reznikov.

Ukraina armee kutsus Twitteris kõiki tsiviilisikuid nendega liituma. "Täna vajab Ukraina kõiki inimesi. Võtke kaasa ainult pass ja isikukood. Vanusepiiranguid pole," teatas armee.

Venemaa ründab maismaad pidi Ukraina pealinna kolmest suunast.

Tšernigovi linna ümbruses jätkuvad ägedad lahingud Ukraina ja Vene vägede vahel. Linn asub Kiievist umbes 105 kilomeetrit põhja pool. Linna läbib oluline maantee, mis ühendab Kiievit Valgevenega. Linnas põleb Ukraina julgeolekuteenistuse piirkondlik hoone. Ukraina armee teatel hävitati linna ümbruses 30 Vene tanki.

Suurbritannia kaitseministeerium teatas reede õhtul, et suurem osa Kiievi suunas pealetungivatest Vene vägedest on pealinnast rohkem kui 50 kilomeetri kaugusel. Ministeeriumi teatel pole Vene väed suutnud veel Tšernigovi vallutada.

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi märkis, et Ukraina sõjavägi jätkab võitlust Harkivi, Hersoni, Sumõ, Ohtõrka ja Siverski suuna eest. Ukraina ametnikud teatasid reede õhtul, et Vene väed saavutasid läbimurde Hersoni linna lähedal.

Zalužnõi ütles varem reedel, et Ukraina väed suutsid Kiievist põhja pool asuvas Tšernigovi piirkonnas tagasi lüüa Vene vägede läbimurde. Vene väed on aga pärast Hostomeli lennujaama vallutamist tugevdamas oma positsioone Kiievist loodeosas.

Reznikov ja Zalužnõi ütlesid ühisavalduses, et Kiievisse on saabumas veel rohkem sõjavarustust.

Pealtnägijate sõnul on Ukraina teinud õhurünnaku Venemaa Rostovi oblastis asuva Millerovo sõjaväelennuvälja vastu. Lennuväljal on näha põlevaid lahingulennukeid.

Reede õhtul jõudis Poolast Ukrainasse esimene laskemoonasaadetis peale Venemaa sissetungi algust.

Poola ja Tšehhi sulgevad õhuruumi Venemaa lennukitele

Euroopa regulaatorid suurendavad Ukraina õhuruumi lähistel piirkonda, kuhu on ohtlik siseneda.

Euroopa Lennundusohutusameti teatel suurendati piirkonda, mida peetakse lennuliiklusele ohtlikuks, Ukraina ümbruses 100 meremiililt 200-le.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki teatas reedel, et valmistab ette eelnõu, millega suletakse õhuruum Vene lennufirmadele, vahendas BBC.

Tšehhi transpordiministri Martin Kupka sõnul peatab riik laupäevast kõikide Venemaa lennufirmade sisenemise riigi õhuruumi. "Täna keskööst peatame kõigi Venemaa lennufirmade sisenemise Tšehhi õhuruumi," ütles ta Twitteris.

Neljapäeval teatas Vene tsiviillendude peatamisest Ühendkuningriik.

Briti kaitseminister: NATO lennukeelutsooni Ukraina kohal ei loo

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace kaitses reede hommikul BBC küsimustele vastates otsust mitte luua Ukraina kohal lennukeelutsooni. Ta ütles, et Ukraina ei ole NATO liige ja vastav otsus tähendaks sõjakuulutust Venemaale.

"Lennukeelutsooni loomiseks peame saatma Briti hävitajad Vene hävitajate vastu. See tähendaks sisuliselt sõja kuulutamist Venemaale," ütles Wallace.

Ukraina õhuruumis on sõja algusest peale olnud selge ülekaal Venemaa poolel.

Wallace lisas, et Suurbritannia on 2008. aastast toetanud Ukraina NATO-sse võtmist, kuid kõik NATO riigid pole sellega kaasa tulnud.

Wallace lisas, et Venemaa ei peatu Ukraina järel, kui NATO ei astu talle vastu. "Putin ei ole ratsionaalne," ütles ta. "Ta ei usu, et Balti riigid on päriselt riigid."

Wallace lisas, et sellepärast tuleb NATO-l Ukrainale anda Venemaaga võitlemiseks iga saadaolev ühik relvastust, mis võimalik.

Tulekahju kustutamine. Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Hommikul mitu uut raketirünnakut

Ukraina siseministri nõunik Anton Geraštšenko teatas, et reede varahommikul tabasid pealinna Kiievit raketid.

"Löögid Kiievile tiib- või ballistiliste rakettidega jätkusid," ütles ta ajakirjanikele lühisõnumis.

Geraštšenko postitas oma sotsiaalmeedia kontole fotod, mille hulgas on näha ka üheksakorruselist kortermaja põlemas. Linnapea Vitali Klõtško teatel on saanud vähemalt kolm inimest majas vigastada.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba teatas, et Kiiev pole kogenud midagi säärast pärast natsi-Saksamaa rünnakuid 1941. aastal.

Ukraina siseministeerium teatas, et lasi Kiievi kohal Vene lennuki alla. Ka on Ukraina võimud teatanud, et sealne õhutõrje on Kiievi kohal tulistanud alla kaks raketti.

BBC kirjutab, et Vene lennuk kukkus Kiievis ühte elurajooni, kui selle pihta tulistati. CNN-i andmeil võis tegemist olla aga Ukraina hävituslennukiga Su-27, mille Vene raketid alla tulistasid.

Ka pealinnas viibivad ajakirjanikud teatasid plahvatustest. CNN-i Kiievis töötav meeskond teatas reede varahommikul, et kesklinnas oli kuulda kaht suurt pauku ning kolmas vali plahvatus kõlas kaugemalt. Interfaxi andmeil oli Kiievis kuulda samuti kaht plahvatust. Sarnaseid helisid oli kuulda neljapäeval, kui Ukraina ametnike teatel tabasid Vene tiibraketid Kiievi lähistel asuva Brovarõ linna sõjaväebaasi. Selle tagajärjel sai kuus inimest surma.

Purustused Kiievi eeslinnas. Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Ukraina: Venemaa on kaotanud ligi 3000 sõjaväelast

Ukraina kaitseministeerium teatas reede õhtul, et pooleteise ööpäevaga on Venemaa pealetungis Ukrainale kaotanud 2800 sõjaväelast. Pole selge, kas see viitab tapetud sõduritele või kõigile kaotustele.

Ministeerium teatas ka kuni 80 Vene tanki, 516 lahingumasina, 10 lennuki ja seitsme helikopteri hävitamisest.

Briti relvajõudude minister James Heappey ütles reedel parlamendis, et 450 Venemaa sõjaväelast ja 194 ukrainlast, nende hulgas 57 tsiviilisikut, on saanud surma alates hetkest, mil Putin sõda alustas.

Ukraina relvajõudude merevägi jätkab võitlust Musta mere edelaosas – kaitstakse Odessa, Južnõi, Otšakovi ja Musta mere baase ja sadamaid.

Relvajõudude teatel viidi osa jõude üle Kiievi linna kaitsele.

"Ukraina relvajõudude õhuvägi tõrjub vaenlase õhurünnakuid, teeb pidevat luuret, annab lööke okupatsioonivägede kolonnidele Nova Zburivka, Kupjanski, Kahhovka piirkondades ja vaenlase maandumistele Hostomeli lennuvälja lähedal," teatab sõjavägi.

Vene tank Armianskis. Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Hukkunud on üle 100 ukrainlase

President Volodõmõr Zelenski sõnul kaotas Ukraina Venemaa sissetungi esimesel päeval 137 oma kaitsjat ning 316 sai vigastada. President märkis, et tegemist on esialgsete andmetega.

"Esialgsetel andmetel oleme kahjuks kaotanud juba 137 oma kangelast, kodanikku, neist kümme ohvitseri. 316 sai haavata," ütles Zelenski reedeöises pöördumises.

Zelenski tegi kell 7.30 uue videopöördumise kaasmaalaste poole, kus kutsus ukraina ja vene keeles Venemaad üle relvarahule. "Venemaa peab varem või hiljem rääkima meiega vaenutegevuse lõpetamisest ja sissetungi peatamisest," ütles ta.

"Mida kiiremini kõnelused algavad, seda väiksemad on Venemaa kaotused," ütles Zelenski. "Seni me kaitseme oma maad."

"Täna hommikul kaitseme oma riiki üksi. Nagu eilegi, maailma kõige võimsamad riigid vaatavad kaugelt pealt," ütles Zelenski. "Kas Venemaa on mõjutatud eilsete sanktsioonide poolt? Me kuuleme oma taevas ja näeme oma pinnal, et nendest ei piisanud."

The Guardian vahendas Ukraina siseministri nõuniku Anton Geraštšenko teadet, mille järgi on üks hukkunutest 14-aastane poiss, kes kaotas elu reede hommikul Ida-Ukrainas Harkivi oblastis Tšugujivis. Väidetavalt sai poiss mürsuga pihta oma kodu lähedal.

Meedia andmeil on Venemaa rünnakutes saanud pihta ka haiglad, näiteks Donetski oblastis sai haigla tabamuse tõttu surma neli inimest.

Zalužnõi andmeil on Vene väed kaotanud esimesel lahingupäeval üle 30 tanki, kuni 130 soomustatud lahingumasinat, seitse lennukit, kuus helikopterit.