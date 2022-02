Läti peaministri sõnul nõuab Putin sõda iga hinna eest

"Sõjale Ukrainas pole mitte mingit põhjendust, need põhjendused eksisteerivad vaid Vladimir Putini peas ja on tingitud tema väga ühekülgsest ja perverssest ajalootõlgendusest," ütles Karinš. Läti peaministri sõnul saadab Putin täiesti mõistusevastaselt surma ka oma riigi sõdurid. Karinš tuletab meelde, et II maailmasõda vallandus suuresti samuti ühe autokraadist diktaatori kinnisideede tõttu ning paralleelid praeguse olukorraga on ilmsed.

Läti peaministri sõnul on rängalt eksinud kõik need, kes arvasid, et Venemaa president tahab rahu. Nüüd aga tuleb Putinile selgeks teha, et tema tegevus pole mingilgi viisil vastuvõetav ja ta tuleb mitmesuguste sanktsioonide abil senisest veelgi enam isoleerida. Sanktsioonide puhul peab Karinš oluliseks, et need oleks EL-i, USA ja kogu ülejäänud demokraatliku maailma vahel hästi koordineeritud.