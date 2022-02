Salm: Kremli sõjategevuse eesmärk Ukrainas on valitsuse vahetus

Venemaa sõjategevus Ukrainas on suunatud poliitilise edu saavutamisele, milleks oleks venemeelse valitsuse ametisse saamine, ütles kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm reede hommikul ETV hommikusaates viimase ööpäeva sündmusi hinnates.

"Ratsionaalne oleks arvata, et Venemaa tahab saavitada poliitilist edu, vahetada valitsus venemeelse vastu," ütles Salm. "Seda on raske ette kujutada. Märke Ukraina kaitsetahte nõrgenemisest pole, vastupidi."

Sõjaudu on palju, tõdes Salm.

Ukrainale see rünnaku käik pole olnud üllatus, taktika oli teada, ütles Salm. Venemaa on tema sõnul andnud lööke õhust ja maalt ballistiliste ja tiibrakettidega, rünnates õhutõrje objekte, radareid, lennuvälju, muud sõjalist taristut, et vastupanu maha suruda. Raketilöökide vastu on raske õhutõrjet kasutada.

"See on täiemahuline sõda, esimene pärast Teist maailmasõda Euroopas, see on suuremahuline, mitte mingi operatsioon," lisas Salm.

"Lennuväljade vallutamine on sõdurite lihtsamaks juurdetoomiseks, maad mööda Kiievini liikumine toob kaotusi," selgitas Salm. "On andmeid terve hulga Venemaa lennukite ja kopterite allalaskmisest."

"Eile tuli teateid, et Javelini rakettidega on puruks lastud 15 venelaste tanki. Eks meil sellel eesmärgil ongi Javelinid ostetud, et tanke puruks lasta," viitas Salm Eesti poolt eelmisel nädalal Ukrainale saadetud tankitõrjerakettidele.

Rahvusvaheline toetus Ukrainale Venemaad Salmi hinnangul heidutanud pole, aga see annab sõnumi Vene rahvale.