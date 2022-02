Suuremad Eesti toidukauplusteketid eemaldavad valikust Vene tooted

Oma otsusest tooted müügilt eemaldada teatasid kauplusteketid neljapäeval ja reedel. Põhjuseks nimetavad jaeketid Venemaa sõjalist agressiooni Ukrainas.

Rimi poodides Eestis, Lätis ja Leedus hakati vene ettevõtete toodetud kaupu tootevalikust eemaldama neljapäeval. Rimi Baltic teavitas ka oma varustajaid, et lõpetab Venemaa päritolu kaupade hankimise.

Vene kauba osakaal on Rimis olnud väike. "Hetkel on Eesti Rimides müüdavast kaubast umbkaudu üks protsent Venemaa päritolu. Ehkki see moodustab meie sortimendist väga väikese osa, lõpetame praeguse kriisi valguses vene päritolu kaupa hankimise ja müügi oma kauplustes," sõnas Rimi Eesti juht Vaido Pajumäe.

Samuti tegi Rimi otsuse lõpetada kaupluste reklaamimine Venemaa telekanalites. "Meie ettevõttes töötavad koos eri rahvusest, eri vanuses inimesed eri kultuuriruumidest. Hindame ja austame eri arvamusi ning toetame igati rahulike lahenduste leidmist mis tahes konfliktiolukorras," sõnas Pajumäe. "Seega on koostöö lõpetamine Venemaa ettevõtetega meie jaoks loogiline ja tänases olukorras vajalik samm."

Coop ja Maxima eemaldavad ka Valgevene tooted

Kauplustekett Coop lõpetab samuti Venemaa ja Valgevene kaupade müügi ja reklaamid Venemaa kanalites.

"Leiame, et praeguses olukorras ei ole põhimõtteliselt võimalik jätkata koostööd riikidega, kes on nii brutaalselt otsustanud vastu astuda demokraatlikule maailmakorrale. Otsus Venemaa telekanalites reklaami lõpetamiseks sündis juba enne sõjategevuse algust teisipäeval, 22. veebruaril, kuid toidu- ja esmatarbekaupade müümise lõpetamise tingis reaalse sõjategevuse algus neljapäeval, 24. veebruaril," teatas teatas Coopi kommunikatsioonispetsialist Martin Miido.

Nii nagu teised suuremad ketid, eemaldab ka Maxima Venemaa ja Valgevene kaubad tootevalikust. "Tulenevalt sõjalisest olukorrast Ukrainas otsustas Barbora koostöös suurpartner Maximaga eemaldada sortimendist kõik Venemaa ja Valgevene päritoluga toidu- ja esmatarbekaubad," rääkis Barbora tegevjuht Kirke Pentikäinen.

Maxima tootevalikust eemaldatakse valmis kuiv- ja kiirtoidud, kastmed, karamelli maiustused, teevalik, erinevad kuivained (sh nt päevalilleseemned), Valgevene kalatooted, hematogeen ning alkohoolsed ja alkoholivabad joogid. Eemaldatavate toodete täpset nimekirja koostatakse ning alates 25. veebruarist on nende riikide tootevalik Barbora sortimendist eemaldatud.

Barbora lõpetab Venemaa ja Valgevene toodete edasimüügi kõikides riikides, kus ettevõte tegutseb ehk Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas.

Reedel teatas tehnilise järelevalve amet teatud Vene telekanalite taasedastamise keelamisest Eesti territooriumil. Nendes kanalites reklaamisid enda tooteid ka Eesti toidukaubaketid.