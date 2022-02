Kallas kutsub erakonnajuhte sisepoliitilist sõjakirvest maha matma

"Tegin neljapäeval parlamendierakondade esimeestele ettepaneku istuda maha ja matta sisepoliitiline sõjakirves maha. Arutame seda reedel kell 14.30. Meil on ühiskonnas palju pingeid ja ehk saame kokkuleppele, et me teatud pingeid ei võimenda. Arvestades, et meil on praegu vaja hoida rahvana kokku ja olla teineteisele toeks," rääkis Kallas valitsuse erakorralisel pressikonverentsil.

Seoses sõja puhkemisega Ukrainas ja ühiskondlike pingete hüppelise kasvuga otsustas Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) peatada pikettide korraldamise Toompeal.