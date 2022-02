Biden valis välja uue ülemkohtuniku

Jackson on 51-aastane, kes töötab praegu kohtunikuna USA pealinnas. Tema ametisse nimetamise peab kinnitama ka USA senat. Ülemkohtu kandidaadi kinnitamiseks on vaja senatis lihthäälteenamust. Demokraatidel on senatis tänu asepresident Kamala Harrise häälele õhkõrn ülekaal.

Washingtoni föderaalkohtus tegeles Jackson aeg-ajalt kõrgetasemeliste kohtuasjadega. Mõned kohtuasjad olid seotud ka endise presidendi Donald Trumpi administratsiooni poliitikaga.

Jackson töötas varem USA karistuskomisjoni aseesimehena. See on sõltumatu agentuur, mis pakub föderaalkohtule karistuse määramise juhiseid, teatas The Wall Street Journal.

Jackson hakkab asendama ülemkohtus Stephen Breyerit, kes teatas hiljuti, et läheb pensionile.

Breyeri nimetas ametisse 1994. aastal demokraadist endine president Bill Clinton. Vabariiklasest endine president Donald Trump nimetas ametisse kolm ülemkohtu kohtunikku. Seetõttu säilitavad konservatiivid ülemkohtus suure enamuse.

Biden teatas juba varem, et nimetab järgmiseks ülemkohtunikuks mustanahalise naise.

Jackson sündis Washingtonis, kuid kolis noorena Miami piirkonda. Tema isa oli Miamis advokaat.