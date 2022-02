BBC teatel külmutatakse Putini ja Lavrovi varad, kuid täpsemaid detaile pole avaldatud.

"Ma märgin, et ainsad riigijuhid maailmas, kellele Euroopa Liit on sanktsioonid kehtestanud, on Süüria Assad, Valgevene Lukašenko ja nüüd ka Venemaa Putin," ütles EL-i välispoliitika juht Josep Borrell.