Kiiev valmistub teist ööd end kaitsma, tänavalahingud jätkuvad

Kiievi linnapea Vitali Klõtško kehtestas laupäeval komandanditunni, mis kestab laupäeva õhtust esmaspäeva hommikuni. Kiiev valmistub järjekordseteks öisteks rünnakuteks.

Laupäeva hilisõhtul kõlasidki linnas taas õhurünnaku ohust teatavad sireenid. CNN-i ajakirjanik postitas selle kohta ka video:

Sirens right now in Kyiv pic.twitter.com/14QDuibKOy — Alexander Marquardt (@MarquardtA) February 26, 2022

Pühapäeva esimestel tundidel lõidki kaks suurt plahvatust Kiievist edelas paistva taeva mitmeks minutiks valgeks. CNN kirjutab, et plahvatused toimusid ilmselt Vassõlkivi ümbruses, mis asub Kiievist umbes 30 kilomeetri kaugusel edelas.

Vassõlkivis asub suur sõjaväelennuväli ja mitu kütusemahutit. Laupäeva öösel toimusid seal Ukraina võimude teatel ägedad lahingud, kui Venemaa püüdis oma dessantlennukit seal maandada.

Kyiv Post postitas oma Twitteri kontole klipi, milles on väidetavalt näha Vassõlkivi kütusehoidla põlengut:

BBC kirjutab, et siiani tundub, et tänu Ukraina vastupanule pole Venemaa pealetung Kiievi servadest linna sissepoole jõudnud - sõdurid valvavad linnaväravaid, tsiviilelanikud on haaranud relvad ja pilkavad Vene sõjaväelasi, kui nad tankide ja soomusmasinatega oma sõjakäigul edasi liiguvad.

BBC lisab, et viimaste tundide teated Moskvast viitavad korraldustele liikuda Kiievile peale igast küljest. "Kiievi öös on kurjakuulutav tunne, et lahing selle linna pärast on vallandamas," märgib BBC.

Ukraina kaitseministeerium ütles Interfaxile, et Kiievi oblastis pealinnast loodes asuvas Hostomeli piirkonnas alistas Ukraina armee laupäeval Tšetšeenia eriüksuse ja selle ülem sai surma. Seda kinnitas Ukraina ministeeriumi väitel kinni võetud võitleja.

Ukraina peaminister Denõs Šmõhal süüdistas Venemaad sõjakuritegudes ja tsiviilelanike pommitamises. The Guardian ja CNN edastasid, et laupäevaõhtusel pressikonverentsil ütles Šmõhal, et Venemaa on pommitanud lasteaedu, elumaju ning busse, milles on lapsed.

"Nende kuritegude eest näeb Vene väejuhatus kindlasti sõjaväetribunali. Vaenlane saab Ukraina laste tapmise eest kindlasti karistada. Ukraina ei andesta seda," ütles Šmõhal.

Peaminister ütles ka, et Ukraina sulgeb piiri Venemaa ja Valgevenega. Ta selgitas, et alates esmaspäevast tohivad Venemaalt ja Valgevenest Ukrainasse tulla vaid Ukraina kodanikud.

Ukrainas linnadest põgenevad inimesed on jäänud tunde kestvatesse ummikutesse ning järjekorrad piiril on kümnete tundide kui mitte päevade pikkused.

USA andmetel on Venemaa väejuhid aina enam pinges, kuna väed liiguvad Ukrainas aeglaselt ning neid painavad mitmed logistilised probleemid nagu kütuse lõppemine, mis sunnivad Vene vägesid plaane muutma.

Suurim muutus rahvusvahelisel tasandil on laupäeval olnud Saksamaa kannapööre kriisipiirkondadesse relvade saatmise seisukohas ning riik saadab nii 1000 tankitõrjerelva ja 500 Stingeri maa-õhk-tüüpi raketti kui ka lubab Ukrainale relvi saata ka teistel liitlastel.

Lisaks teatas Saksamaa, et toetab teatud tingimustel Venemaa piiramist ülemaailmsest maksesüsteemist SWIFT ning laupäeva jooksul on kõik Euroopa Liidu riigid andunud sellele põhimõttelise heakskiidu.

Eesti, Läti, Leedu, Tšehhi, Poola ja Suurbritannia on teatanud oma õhuruumi Vene lennukitele sulgemisest.

Lvivi linnapea kutsus inimesi linnapatrulliga liituma

Lvivi linnapea Andri Sadovõi kutsus laupäeval linnaelanikke ühinema ööpäevaringse patrulliga, edastas Interfax.

"Alates tänasest saavad kõik ööpäevaringse patrulliga liituda. Selleks peate võtma ühendust lähima linnaosavalitsusega," ütles linnapea.

Linnvalitsuse pressiteenistuse teatel hakkavad Lvivi elanikud linna valvama koos patrullpolitsei ja territoriaalkaitsejõududega.

Varem rääkis Sadovõi, et linna sissepääsude juurde rajatakse kontrollpunkte ning Lvivi oblasti sõjaväevalitsuse juht Maksim Kozõtski kutsus elanikke üles valmistama tankitõrje "siile" ja Molotovi kokteile.

"Kogu riigi julgeolek sõltub nende inimeste toetusest, kes on valmis okupanti ohjeldama. Kutsume piirkonna elanikke üles astuma territoriaalkaitsesse või võimalusel sõjaväelasi mis tahes viisil abistama. Näiteks on nüüd oluline aidata teha tankitõrje "siile" või suurendada põletavate segude tegemist – see on üks võimalus sabotaažirühmitusi ära hoida," ütles ta.

Kiievi komandanditund jääb kehtima esmaspäeva hommikuni

Laupäeval Kiievis kehtestatud komandanditund jääb kehtima esmaspäeva hommikuni, vahendas BBC.

"Kõiki tsiviilisikud, kes viibivad komandanditunnil väljas, peetakse vaenlase sabotaažirühmade liikmeks," teatasid Kiievi võimud.

Kiievi linnavalitsus teatas, et komandanditund kestab kohaliku aja järgi õhtul kella viiest hommikul kella kaheksani iga päev.

Nüüd kehtestatud viimane liikumispiirang jääb jõusse esmaspäeva hommikul kella kaheksani.

Türgi peatab Venemaa sõjalaevade sisenemise Mustale merele

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas Twitteris Türgi presidenti Recep Tayyip Erdogani peale laupäeval peetud telefonikõne toetuse eest ja märkis, et Venemaa sõjalaevade pääsu piiramine ning sõjaline ja humanitaarabi on Ukrainale väga olulised.

Erdogani sõnul teeb Türgi jõupingutusi relvarahu saavutamiseks, vahendas Reuters.

Erdogan avaldas Ukrainale ka kaastunnet Venemaa rünnakus hukkunute eest.

Briti luure: Venemaa kannatab suurt kahju

Suurbritannia kaitseministeerium andis laupäeval teada, et luureandmete kohaselt asub suurem osa Vene vägedest Kiievi kesklinnast 30 kilomeetri kaugusel.

Ministeerium teatas ka, et Venemaa ei kontrolli Ukraina õhuruumi, mis vähendab nende õhurünnakute efektiivsust. "Vene sõjaohvrid saavad olema suuremad, kui Kreml ootas ja on valmis tunnistama," lisati teates.

Zelenski pressile: me võidame!

Laupäeval esines Ukraina president Zelenski pressile. Ta lubas, et Ukraina lööb Vene väed tagasi. Zelenski kutsus väljaspool Ukrainat elavaid mehi võitlusele: "Kõik, kes kaitsevad Ukrainat, on kangelased."

Ta pöördus ka Vene rahva poole: "Ma tahan, et kõik Venemaal mind kuulaksid. Sajad vangi langenud Vene sõdurid ei tea, miks nad on saadetud siia inimesi tapma või miks nad on saadetud siia surema. Inimesed peavad valitsusele ütlema, miks on vaja see sõda peatada."

Zelenski tänas venelasi, kes on väljendanud oma vastumeelsust võimude tegevuse vastu.

Ukraina: 3500 vene sõdurit hukkunud

Ukraina andmetel on laupäeva hommikuks hukkunud 3500 Vene sõdurit, vahendas BBC Ukraina sõjaväe Facebooki postitust. Ligi 200 venelast on vangi võetud. Samuti on Ukraina sõjaväe teatel Venemaa kaotanud 14 lennukit, kaheksa helikopterit ja 102 tanki. Rahvusvahelisel meedial pole olnud võimalik neid arve sõltumatult kontrollida, lisas BBC.

Venemaa pole seni tunnistanud hukkunuid.

Kiiev laupäeva öösel ja hommikul

Laupäeva varahommikul teatasid kohapeal viibivad CNN-i ajakirjanikud, et pärast hulka plahvatusi Kiievis ja selle ümber, saabus kella viie ajal linna vaikus. Mitmed teised kohapeal viibivad ajakirjanikud teatasid siiski ka pärast kella kuut tulistamistest ja plahvatustest tänavatel.

Kiievi linnavalitsus hoiatas laupäeva hommikul elanikke tänavalahingute eest, edastas Interfax. Linnavalitsus palus tänavatel käiva aktiivse sõjategevuse tõttu elanikel olla peidus või kodus.

"Meie linna tänavatel käivad lahingud. Palun jääge rahulikuks ja olge võimalikult ettevaatlikud. Kui olete varjupaigas – ärge lahkuge praegu sealt. Kui olete kodus – ärge minge akende juurde, ärge minge mine rõdudele. Peitke end siseruumidesse, näiteks vannituppa, katke end millegagi, mis aitab vältida prahist ja kuulidest tulenevaid vigastusi," seisis Kiievi linnavalitsuse avaldatud soovituses.

Pealtnägijate sõnul oli laupäeva hommikul kuulda tulistamist Kiievis valitsuskvartali lähistel. Reutersi ajakirjanik ütles, et Kiievi kesklinnas oli kuulda pommitamist.

Laupäeva varastel tundidel hakkas üha enam tulema teateid plahvatustest ja tulevahetustest linnas. "Kõik see juhtub nüüd linna piires," ütles CNN-i ajakirjanik Clarissa Ward, kelle hinnangul ei ole lahingud jõudnud veel kesklinna. Tema sõnul pole seni ka märke sellest, et pihta oleks saanud elamurajoonid. "Aga me kuuleme palju plahvatusi mitmest suunast," lisas ta.

Kiievis viibivad inimesed rääkisid laupäeva esimestel tundidel Reutersile, et Kiievis on olnud kuulda sagedasti suurtükiplahvatusi. Pealtnägijate sõnul ei ole plahvatuste täpne asukoht teada, kuid need kõlavad kesklinnast pisut kaugemal.

Kyiv Independenti ajakirjaniku sõnul käivad väga ägedad lahingud Kiievi loomaaia lähistel. Lehe väitel kõlas üle 50 plahvatuse. Ka The Washington Posti Kiievi korrespondendi sõnul oli samuti kuulda kümneid plahvatusi.

BBC andmeil kõlas plahvatus ka Maidani väljakul, mitu plahvatust Troještšõnas, kus asub soojuselektrijaam. Põlevaid sõidukeid oli näha Kiievis Võidu prospektil.

Ukraina relvajõud teatasid kella nelja ajal sotsiaalmeedia vahendusel, et Venemaa jõud ründasid Kiievis Võidu prospektil üht sõjaväebaasi, aga rünnak löödi tagasi.

Kiievi kesklinna kortermaja tabas mürsk

Ukraina riikliku hädaabiteenistuse teatel tabas Vene mürsk Kiievi kesklinnas Lobanovski tänav 6 kortermaja, vahendas The Guardian. Zelenski pressiteenistuse postitatud videos on näha, kuidas rakett korteris plahvatas. Laupäeva hommikul maja veel põles. Elamu parempoolsest nurgast oli välja rebitud suur tükk, hävitatud on mitu kodu. Tuletõrjujad aitasid vigastatud ellujäänuid majast välja. Ukraina siseministeeriumi teatel selles rünnakus hukkunuid ei olnud.

Kiievi linnapea ütles laupäeva hommikul, et kokku on rünnakutes vigastada saanud 35 inimest, sealhulgas kaks last.

Zelenski laupäeva hommikul: ärge uskuge libauudiseid

Ukraina president Zelenski postitas täna hommikul kella 8 paiku Twitterisse veel ühe video Kiievi kesklinnast. 40-sekundiline klipp käsitleb libauudiseid. "Veebis on palju valesid, et ma kutsun meie armeed üles relvi maha panema ja et toimub evakueerumine," ütles ta. "Ma olen siin. Me ei pane relvi maha. Me kaitseme oma riiki," ütleb Zelenski.

Mariupoli juures käivad lahingud

Ukraina relvajõudude teatel tabasid reedel Sumõ, Poltava ja Mariupoli linnade ümbrust Vene õhulöögid, kui Venemaa lasi Mustalt merelt välja Kalibr tiibraketid.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles laupäeva hommikul, et lahingud käivad riigi lõunaosa linnade Mariupoli, Hersoni, Mõkolaivi ja Odessa lähistel.

"Mariupoli lähistel käivad kõvad lahingud. Aga pole võimalustki, et Mariupol alla annab või langeb," sõnas ta.

Ukraina on teatanud kahe Vene transpordilennuki allatulistamisest

Ukraina relvajõudude teatel lasid nad Vassõlkivi linna ja selle juures asuva Kiievile lähedase lennuvälja piirkonnas alla Vene sõjaväe transpordilennuki IL-76, mille pardal olid Vene dessantväelased.

Hiljem teatasid kaks Ukraina lahinguolukorraga kursis olevat USA ametnikku, et ka Kiievist umbes 85 kilomeetrit lõunas asuva Bila Tserkva lähistel lasti alla IL-76. Ka see lennuk ilmselt ootas võimalust Vassõlkivis maanduda.

USA julgeolekueksperdid: Ukraina on olnud vastu pannes edukas

Kuigi Venemaa väed on jõudnud Kiievi ja Harkivi alla, siis ühtegi peamist keskust pole neil õnnestunud oma kontrolli alla võtta ning ka Ukraina õhutõrje on suures osas teovõimeline, hoolimata pidevatest katsetest see raketitulega maha suruda, ütles USA telekanalile NBC Ühendriikide kõrge kaitseametnik.

Endine CIA juht David Petraeus nõustus selle hinnanguga. "Venemaa on kohanud palju tugevamat vastupanu ja otsustavust, kui ootas," ütles ta.

"Venelased pole suutnud purustada Ukraina juhtimisstruktuure," ütles Petraeus. "See peab olema neile ärevakstegev."

Lääne-Ukrainas on olukord üldse sisuliselt Venemaa poolt häirimata, ütles kõrge USA kaitseametnik. See ala piirneb NATO-ga ja on seetõttu oluline.

Briti minister: Venemaa ei suutnud ühtegi oma sihti esimese päevaga saavutada

Kõik sihtmärgid, mille Vene armee soovis rünnaku esimese päevaga enda kätte saada, on endiselt Ukraina relvajõudude kontrolli all, ütles Briti relvajõudude minister James Heappey, tunnustades ukrainlaste suutlikkus vastu panna.

"Ukraina ees seisab päevade ja nädalate pikkune brutaalne võitlus, aga Ukraina armee teeb hämmastavat tööd," rääkis Heappey Briti ringhäälingu BBC otse-eetris.

Ägedad lahingud Vassõlkivis

Ukraina relvajõud teatasid laupäeva öösel, et Kiievi oblastis pealinnast edelas asuva Vassõlkivi ümbruses käivad ägedad lahingud. Vene väed ründavad Vassõlkivi seal asuva lennuvälja pärast, et kasutada seda vägede maandamiseks.

"Kiievi oblastis Vassõlkivi linnas, kus okupandid üritavad maandada dessanti, käivad praegu rasked lahingud," seisis relvajõudude teates.

Varem väitis Ukraina relvajõudude peastaap sotsiaalmeedias, et Ukraina jõud lasid Vassõlkivi piirkonnas alla Vene sõjaväe transpordilennuki IL-76, mille pardal olid Vene dessantväelased. Hiljem tuli teateid ka teise IL-76 allatulistamisest.

Vassõlkivi linnapea Natalija Balasõnovitš ütles laupäeva öösel Rada telekanalile, et lahingud käivad juba linna peatänaval - Dekabristide tänaval. "Tänaval käivad ägedad lahingud. Õnneks on head infot, mida ma ei saa eetris öelda," sõnas linnapea. Tema sõnul on Ukraina relvajõud saanud palju abi.

Venemaa teatas Melitopoli linna vallutamisest

Venemaa kaitseministeeriumi sõnul sisenesid vene sõjaväelased Ukraina kaguosas olevasse Melitopoli linna vastupanuta, vahendas Vene uudisteagentuur Tass.

BBC märgib, et Venemaa väitele pole veel kinnitust saadud, aga Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles varem, et Melitopolis käivad kõvad lahingud.

BBC jagas varem ka sotsiaalmeedias ringlevat videot, millel on väidetavalt näha, kuidas Melitopoli haigla juures käivad lahingud.