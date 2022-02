Ukraina võimude teatel on hukkunute seas ka kolm last. Sõjategevuse tõttu on haavata saanud 1115 inimest, nende hulgas 33 last, edastas ministeerium laupäeval.

Uudisteagentuuri Reuters teatel ei ole selge, kas see arv kajastab ainult tsiviiisikutest ohvreid.