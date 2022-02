Zelenski: Vene sõjalaevade pääsu keelustamine Mustale merele on väga oluline

Erdogani sõnul teeb Türgi jõupingutusi relvarahu saavutamiseks, vahendas Reuters.

Erdogan avaldas Ukrainale ka kaastunnet Venemaa rünnakus hukkunute eest.

Türgi ei ole langetanud otsust sulgeda Dardanellide ega Bosporuse väina Venemaa laevadele, ütles asjaga kursis olev Türgi ametnik Reutersile.

Türgi on varem teatanud, et ei saa rahvusvahelise lepingu järgi sulgeda ligipääsu laevadele, mille kodusadam asub Mustas meres.

I thank my friend Mr. President of @RTErdogan and the people of for their strong support. The ban on the passage of warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for are extremely important today. The people of will never forget that!