Põgenike autode rivi ulatus öösel 45 kilomeetrini Poola piirist

Sõja teisel päeval kasvas põgenike vool Ukrainast kordades.

Kaheksa tunni jooksul ületas Šehiny piiripunkti üle 3000 inimese ainult jalgsi. On ka neid, kes liiguvad autoga.

"Mind hirmutab see, mis toimub meie lähedal, näiteks Harkivis, Mariupolis. Zaporižžja on nüüd ka tule all. Me otsustasime mitte oodata kuni nad Lvivi jõuavad. Pakkisime kiiresti asjad kokku ja põgenesime. Mul on väike laps, alla aasta vana, ma muretsen väga tema tuleviku pärast," rääkis põgenik Natalja.

"Ausalt öelda, mul ei ole sõnu. Me ei tea, mida teha. Vaadake, lapsed, mis nendega teha? Väga raske on. Mitte millestki Venemaa hakkas meid ründama. Ma ei saa aru, mida nad meilt tahavad. See on raske, sest lapsed ei ole mitte milleski süüdi," rääkis põgenik Irina.

Mõnedel põgenikel on Poolas sugulased, paljudel aga ei ole kuhugi minna.

"Poola riik on loonud laagrid, kuhu võivad jääda need põgenikud, kellel ei ole siin midagi, kes lihtsalt põgenevad. Me saadame neid laagritesse, mis Poola pakub, seal nad võivad saada sooja, magada, neile pakutakse ka süüa," rääkis vabatahtlik Vladislav.

Lähiajal Vladislavi töömaht kasvab, Ukraina poolel ootavad piiriületamist tuhanded põgenikud.