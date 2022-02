ERR Ukrainas: tunda on ärevust ja ühtsust

Ukrainas viibivate ERR-i ajakirjanike sõnul on Venemaa rünnaku all Ukrainas tunda ärevust, kuid ka ühtsust ja soovi vaenlasele vastu hakata. Tuleval ööl oodatakse rünnakuid Kiievile ning ka Lvivis on õhuhäireid.

Žõtomõri oblastis, 135-kilomeetri kaugusel Kiievist viibiva ERR-i korrespondendi Anton Aleksejevi sõnul on selles piirkonnas hetkel kõik rahulik.

"Žõtomõri linnas kaotasime kaks tundi blokkpostide läbimisel ja inimesed on selgelt valmis oma kodumaad kaitsma. Meid otsisid läbi ka kohalikud politseinikud bensiinijaamas, aga seda oligi oodata selles olukorras," ütles Aleksejev.

"Kiievis praegu oodatakse raketirünnakuid, minu sõpru Kiievis juba hoiatati, et hoidke võimalikult pealinnast eemale, sest ilmselt tuleb rünnak," rääkis Aleksejev.

Aleksejevi sõnul oodatakse suurt pommirünnakut, mille eesmärgiks on külvata paanikat. "Seda Kiievi elanikud praegu kardavad ja ootavad ja soovitatakse järgmised kaks päeva veeta pommivarjundites," kirjeldas ta.

Lvivis viibiva ERR-i ajakirjaniku Epp Ehandi sõnul on ka Ukraina lääneosas muutunud meeleolu ärevamaks.

"Hommikul olid jutud selle kohta, nagu oleks Vene sõjaväelased helikopteritega toodud siia piirkonda, mille hiljem Ukraina julgeolek küll ümber lükkas. Aga selliseid jutte liigub, ei tea, mis on tõde, mis ei ole ja ärevust oli inimeste hoiakus tunda, kasvõi kaitseväelastel, kes tänaval patrullivad," kirjeldas Ehand.

"Samuti oli näha, et inimesed nüüd kui õhuhäire antakse, lähevad ka varjenditesse," ütles Ehand.

"Teine asi, mis tunda on, põgenike massi on aina rohkem ja inimeste kannatus pannakse proovile, sest nad on päevade kaupa järjekorras, ei saa üle piiri nii kiiresti kui tahaksid, need järjekorrad on kümneid kilomeetreid. See on väga raske ja frustreeriv olukord inimestele ja need probleemid kuhjuvad," rääkis ta.

"Teisalt siin, samuti nagu igal pool Ukrainas, on tunda uhkust selle üle, et Ukraina väed nii hästi on vastu pannud. Siin pole kunagi olnud kaitsetahte või -vaimu puudust, kuid täna hommikul oli veel enam tunda ühtsust ja tahet vastu seista vaenlasele," sõnas ta.