Pärnumaa omavalitsused uurivad võimalusi Ukraina pagulaste toetamiseks

Kuigi pole veel teada, kui palju Ukraina pagulasi on Pärnusse tulemas, on kohalikud omavalitsused asunud uurima, kust saada neile elamispinda ja kuidas neid tööga kindlustada.

Pärnu linnavalituse seisukoht on, et nagu kõik mõistlikud inimesed, mõistavad nemadki hukka Venemaa kallaletungi Ukrainale ja nimetavad seda häbiväärseks.

Toetust Ukrainale avaldasid laupäeval Pärnus Iseseisvuse väljakul sajad inimesed. Ukraina abistamiseks kogutakse Pärnuski mitmesuguseid hügieenitarbeid, aga ka voodipesu ja magamiskotte. Samuti on valmisolek abistada neid, kes soovivad sõja jalust Eestisse tulla.

"Loomulikult tahab ka Pärnu linn pakkuda abi sõjapõgenikele. Me saame aru, et need inimesed on hädas ja paljudel on siin ka sugulased. Me kaardistame hetkel neid võimalusi koos sotsiaalministeeriumi ja riigikantseliga. Täpsustame, millised vajadused põgenike aitamiseks on, vaatame üle oma võimalused," ütles Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.

Tori vald on välja kuulutanud, et aitab transpordiga neid, kes soovivad oma lähedasi Ukrainast, täpsemalt Poola piirilt Eestisse tuua. Mõned soovijad isegi on.

"Aga häda on selles, et kõik need lähikondlased on Ukrainas alles kinni, nii et hoiame kätt pulsil ja vaatame, mis saab ja millal nad siis välja jõuavad ja vajadusel siis toetame nende transporti," sõnas Tori vallavanem Lauri Luur.

"Tegelikult on olnud positiivne pool ka sellel üleskutsel. Ettevõtjad on öelnud, et nad on kohe valmis tööle võtma mitmeid inimesi ja ka on pakutud eluaset. Püüame seda infot hetkel koguda, sest me ei tea, palju neid inimesi tuleb ja millised inimesed tulevad. Aga püüame nad siis ära majutada ja neile ka töö leida," ütles Luur.