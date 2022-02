Matsalu lahe ääres tungis rüsijää taluhoovi

Talu peremehe Ants Ale sõnul toimus jää pealetung väga kiiresti ning jäävallide tekkeks rannas kulus vaid viis kuni kümme minutit.

Ale sõnul tõstis läänetuul reedel veetaset, mis kergitas rannas jääplatoo lahti ning seejärel hakkas tugev tuul jääd kuivale maale kuhjama.

Külalistemaja lähedale tunginud jäävallid kahjustasid talu linnuvaatlustorni.

"Kuna need sajad ja tuhanded tonnid liiguvad, siis nõrgem materjal annab järele. Linnutornil, ma näen, on murdnud ühe tala pooleks ja on kergitanud esimese korruse trepi paar meetrit üles ja siin torni juures oleva puhkekoha pingid, paistab, on ära lammutanud. Eks paistab, kui mai saab läbi ja hunnik on ära sulanud, siis näeb tegelikke kahjusid," rääkis Ale.