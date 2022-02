YouTube peatas mitme Vene kanali tuluteenimise oma keskkonnas

YouTube teatas oma avalduses, et "peatab mitme kanali võimaluse YouTube'is raha teenida, sealhulgas mitme Venemaa kanali, mis on seotud hiljutiste sanktsioonidega". Ettevõte selgitas, et sammu ajendiks on erakorralised asjaolud.

YouTube'i pressiesindaja Farshad Shadloo ütles, et lisaks ilmuvad otsusest mõjutatud kanalite videod harvemini kasutajate soovitustesse .

Ta lisas, et Ukraina valitsuse palvel pole RT ja veel mitu kanalit edaspidi Ukrainas ligipääsetavad.

Varem keelas Facebook Vene riigimeedial oma platvormil tulu teenimise.

Venemaa ise on piiranud juurdepääsu Facebooki ja Twitteri teenustele.