Leedu esimene osa sõjalisest abist jõudis Ukrainasse

Leedu teatas, et nende esimene osa sõjalisest abist jõudis Ukrainasse.

Sellest teatasid Leedu kaitseministeerium ja kaitseväe ülem Valdemaras Rupšys.

"Leedu sõjalise abi saadetis jõudis Ukrainasse. Leedu jätkab abi andmist meie heale sõbrale Ukrainale," seisab kaitseministeeriumi Twitteri-postituses.

"Äsja lõppes esimene logistiline operatsioon, mille käigus andsid Leedu sõjaväelased Ukraina armeele üle suurel hulgal automaate, laskemoona, kiivreid ja kuuliveste. Leedu ja Leedu relvajõud on nende riikide hulgas, kes annavad sõjalist abi juba sõjas olevale Ukrainale. /.../ See on alles esimese sellise operatsiooni lõpp," kirjutab Rupšys oma Facebooki kontol.