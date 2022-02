Venemaa jätkas pühapäeval Ukrainas rünnakuid mitmel teljel

Kiiev ja teised suurlinnad on Ukraina kontrolli all, kuid Kiiev on Vene vägede poolt ümber piiratud. Kiievi linnapea sõnul on sealt põgenemine võimatu.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas pühapäeva pärastlõunal, et Vene vägesid Kiievis pole. "Öösel toimusid kokkupõrked. Hävitasime mitmed suured sabotööride grupid," kirjutas Klõtško sotsiaalmeedias.

Pühapäeva õhtul uudisteagentuurile Associated Press antud intervjuus tõdes aga Klõtško, et Kiiev on ümbritsetud Vene vägede poolt ning lahkuda sealt pole võimalik.

Klõtškolt küsiti tsiviilelanike evakueerimise kohta, millele Kiievi linnapea vastas, et seda pole võimalik teha. "Me ei saa seda teha, sest kõik teed on blokeeritud. Me oleme ümberpiiratud," lausus ta.

BBC teatel on linnas pidev õhulöökide oht ning õhuhäiret on linnas tihti kosta. Lisaks on esimest korda antud õhuhäiret Dnipro linnas.

Pühapäeva lõuna ajal hävitasid Ukraina väed Kiievi külje all oleva Butša linna tänavatel sealt läbi sõitnud Venemaa soomukite kolonni, teatasid Ukraina allikad. Kohalike postitatud videote alusel otsustades on põlenud kümneid sõidukeid, mis jäid tankitõrjerelvadega varustatud jalaväelaste tule alla. Ukraina vägede teatel hävitasid nad 100 ühikut tehnikat.

Kiievi linnapea Klõtško sõnul on Vene sissetungi algusest saanud Kiievis surma üheksa tsiviilisikut, nende seas üks laps. Sõjaväe ja maakaitseüksustes on surma saanud 18 inimest.

Klõtško kehtestas laupäeval komandanditunni, mis kestab laupäeva õhtust esmaspäeva hommikuni. Kiievis jätkuvad lahingud.

Valgevenest lasti Ukrainasse raketid

Ukraina siseministri nõunik teatas pühapäeval, et kella viie paiku õhtul tulistati Valgevenest Ukraina suunas ballistilised raketid Iskander.

Raketid tabasid Kiievist 120 kilomeetrit lääne pool asuvat Žitomõri lennuvälja, vahendas Reuters.

USA kaitseministeeriumi teatel peavad Ukraina kaitsejõud pühapäeva seisuga vastu ka Lõuna- ja Kagu-Ukrainas, kus Vene väed on Mariupoli linna keskusest umbes 50 kilomeetri kaugusel, vahendas CNN.

USA kaitseministeeriumi hinnangul on Mariupol hästi kaitstud.

Pühapäevase seisuga pole Vene väed aga liikumas Odessa peale, kuid vägede liikumine toimub Mustal merel. Samas on Vene väed liikumas Hersoni linna peale, kasutades vägesid, mis tungisid Ukrainasse Krimmi poolsaarelt, ütles USA kaitseministeeriumi ametnik.

Ukraina kaitseministeerium: hukkunud on 4300 Vene sõdurit

Pühapäeva seisuga on Ukrainasse tunginud Vene sõjavägi kaotanud 4300 sõdurit, vahendas väljaanne Kyiv Independent Ukraina kaitseministeeriumi andmeid.

Lisaks 4300 sõdurile on Ukraina väed hävitanud 27 lennukit, 26 helikopterit, 146 tanki, 706 soomussõidukit, 49 suurtükki ja kaks laeva.

Harkovis Ukraina vägesid juhtiv Oleg Sinjehubov ütles, et kümned Vene sõjaväelased on alistunud. Sinjehubovi sõnul on alistunud sõdurid rääkinud Vene vägedes lokkavast distsipliini ja meeleolu langusest ning arusaamatusest, miks seda sõda peetakse.

Vene vägede kaotused Ukrainas Ukraina kaitseministeeriumi andmetel. Autor/allikas: Kyiv Independent

Vene väed hävitasid maailma suurima lennuki

Vene vägede rünnakus sai tõsiselt kannatada maailma suurim transpordilennuk, Ukrainas valmistatud Antonov-225, teatas Ukraina riiklik relvaettevõte Ukroboronprom pühapäeval.

Anotonov-225 sai kannatada Vene vägede rünnakus Kiievi lähedal asuval Hostomeli lennuväljal.

"Vene okupandid hävitasid Ukraina lennunduse lipulaeva, legendaarse An-225," teatas Ukroboronprom sotsiaalmeedias. Ettevõte lisas, et lennuki restaureerimine läheks maksma üle kolme miljardi USA dollari.

Tegu on ainsa An-225-ga maailmas. An-225 on maailma suurim ja raskeim lennuk.

Vene väed ründasid Kiievi lähedal kütusehoidlaid

Pühapäeva esimestel tundidel lõid kaks suurt plahvatust Kiievist edelas paistva taeva mitmeks minutiks valgeks. CNN kirjutab, et plahvatused toimusid ilmselt Vassõlkivi ümbruses, mis asub Kiievist umbes 30 kilomeetri kaugusel.

Vassõlkivis asub suur sõjaväelennuväli ja mitu kütusehoidlat. Laupäeva öösel toimusid seal Ukraina võimude teatel ägedad lahingud, kui Venemaa püüdis oma dessantlennukit seal maandada.

Interfax teatas, et Vene armee andis pühapäeva öösel Vassõlkivile raketilöögi, mille tulemusena süttis naftahoidla põlema.

"Naftabaas põleb. Vaenlane tahab hävitada kõik ümberringi. Täna päeval jätkus meie lennuvälja tulistamine ballistiliste rakettidega, kuid me kõik pääseme," ütles Vassõlkivi linnapea Natalja Balasõnovitš.

Kiievi oblasti juht Oleksii Kuleba teatas, et Vassõlkivi lähistel jätkub võitlus kohaliku lennuvälja pärast ja seetõttu ei saa päästjad alustada naftahoidla tulekahju kustutamist.

Venemaa rünnakus pihta saanud Vassõlkivi naftahoidla põleng Kiievi lähedal 27. veebruari hommikul. Autor/allikas: SCANPIX / EPA

"Vene väed alustasid raketirünnakut Vassõlkivis Krjatški külas asuvale naftabaasile. Puhkes suur tulekahju, mida on näha isegi Kiievist. Lahing ei peatu, mistõttu piirkondlik hädaabiteenistus ei saa kustutamist alustada. Praegu oli võimalik gaasitarned katkestada," kirjutas Kuleba Facebookis.

Ukraina siseministri nõunik Anton Geraštšenko teatas Telegrami keskkonnas, et kütusehoidla kuulub ettevõttele KLO. "Tõenäoliselt hukkunuid ei olnud. See põleb pikka aega. Keskkonnakahju saab olema kolossaalne."

Harkivi linnas lendas pärast Venemaa rünnakut gaasitoru õhku, tekitades suure seenekujulise pilve. Võimud hoiatasid, et plahvatusest tulev suits võib kaasa tuua keskkonnakatastroofi ning soovitasid inimestel aknad katta niiske riidega.

Kiievi lähedal tabas Venemaa vägede raketirünnak riigile kuuluva ettevõtte Radon radioaktiivsete jäätmete hoidlat. On teadmata, kas see on toonud kaasa kiirguse ohtu.

Harkivis kontroll ukrainlaste käes

Piirkondlik kuberner ütles pühapäeval, et Ukraina väed on taastanud kontrolli võtmelinna Harkivi üle, vahendab BBC. Oleh Sinjehubov ütles Telegrami postituses: "Kontroll Harkivi üle on täielikult meie!"

"Relvajõud, politsei ja kaitsejõud töötavad ning linn puhastatakse vaenlasest täielikult."

Vene väed suutsid üleöö siseneda Ukraina suuruselt teise linna. Sotsiaalmeedias levisid kaadrid Ukraina ja Vene vägede vahelisest tänavalahingust.

Olukord kohapeal on jätkuvalt muutlik ja täieliku kontrolli väiteid on raske sõltumatult kontrollida, kuid kohapealsed tsiviilisikud on BBC-le kinnitanud, et Harkiv on tagasi Ukraina kontrolli all ja konflikt tänavatel leeveneb.

Vabatahtlikud valmistavad Molotovi kokteile pühapäeval Kiievis. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Efrem Lukatsky

Venelased jätkavad rünnakuid mitmel teljel

Suurbritannia kaitseministeeriumi pühapäeval avaldatud andmetel on Ukraina väed Kiievis teist ööd järjest vastu pannud Vene väeosadele. Lahingud on olnud madalama intensiivsusega kui laupäeva õhtul, vahendab The Guardian.

"Tugeva vastupanu tõttu Tšernigovis läksid Vene väed piirkonnast mööda, et seada esikohale Kiievi piiramine ja isoleerimine," kirjutatakse raportis.

"Ööl vastu pühapäeva toimunud intensiivsele tulevahetusele on järgnenud rasked lahingud Vene ja Ukraina vägede vahel Harkivis," lisati. "Vene väed jätkavad tungimist Ukrainasse mitmel teljel, kuid Ukraina relvajõud osutavad neile jäika vastupanu."

Relvastatud politseinikud valvad pühapäeval Kiievi raudteejaama, taustal linnast põgenevad inimesed Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Carlos Barria

Ukraina loobus kõnelustest Venemaaga Valgevenes

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov teatas pühapäeval, et Valgevenesse on saabunud Venemaa delegatsioon sooviga pidada Ukrainaga läbirääkimisi.

Ukraina president Zelenski ütles pühapäevahommikuses riiklikus kõnes, et Valgevenes peetavatele läbirääkimistele Ukraina ei lähe, kuid ta on avatud kõnelustele teistes riikides, mis ei näita üles agressiooni Ukraina suhtes.

Ta lisas, et kõnelused Minskis oleksid võinud toimuda, kui Venemaa poleks Ukrainat Valgevene territooriumilt tiibraketiga rünnanud.

Pühapäeva hommikul on Kiievi tänavad inimtühjad, komandanditund kestab esmaspäeva hommikuni. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Umit Bektas

Ukraina tulistas alla Valgevene raketi

Ukraina armee teatas, et tulistas pühapäeva hommikul alla tiibraketi, mis tulistati Valgevene lennukilt Tu-22 Kiievi pihta.

"Ukraina relvajõudude õhujõud tulistasid mõni minut tagasi alla Valgevene territooriumilt välja lastud tiibraketi," ütles Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valerii Zalužnõi kohaliku aja järgi kell 9. "See on järjekordne Vene Föderatsiooni sõjakuritegu," lisas ta.

Ta ei täpsustanud, mis relva tiibraketi alla tulistamisel kasutati.

Vene sõdurid sisenesid Harkivisse

Vene väed on sisenenud Ukraina suuruselt teise linna Harkivisse, teatasid kohalikud ametnikud pühapäeva hommikul, vahendab BBC.

Harkivi oblasti administratsiooni juht Oleg Sinegubov ütles, et kerged sõjaväesõidukid on "linna tunginud". Juba enne tema avaldusi võis salvestustelt näha, kuidas mõned Vene sõjaväeautod sõitsid linna tänavatel.

Sinegubov kutsus elanikke üles jääma siseruumidesse. Tema sõnul on Vene väed kesklinnas. "Ärge lahkuge oma varjupaikadest! Ukraina relvajõud likvideerivad vaenlase. Tsiviilelanikel palutakse mitte tänavatele tulla," ütles Sinegubov.

Venemaa edasitungile Harkivis osutatakse teadete kohaselt ägedat vastupanu. Ukraina siseministri nõunik Anton Geraštšenko ütles, et tänavatel käivad "rasked lahingud". Tema postitatud videos on näha vene soomukeid põlemas.

Russians have entered Kharkiv. Street battles audible pic.twitter.com/JX1eZfCe9h — Roland Oliphant (@RolandOliphant) February 27, 2022

Venelaste pealetung on ikka takerdunud

BBC kirjutab, et siiani tundub, et tänu Ukraina vastupanule pole Venemaa pealetung Kiievi servadest linna sissepoole jõudnud - sõdurid valvavad linnaväravaid, tsiviilelanikud on haaranud relvad ja pilkavad Vene sõjaväelasi, kui nad tankide ja soomusmasinatega oma sõjakäigul edasi liiguvad.

USA andmetel on Venemaa väejuhid aina enam pinges, kuna väed liiguvad Ukrainas aeglaselt ning neid painavad mitmed logistilised probleemid nagu kütuse lõppemine.

USA kõrge kaitseametnik ütles AP-le, et enam kui pool Ukraina piiri taha koondatud relvajõududest on sisenenud riigi territooriumile ning Moskval tuleb tegeleda selle massi kütuse ja muu kulumaterjali logistikaga enam kui algselt näis plaanis olevat.

Ukraina kaitseministeerium ütles Interfaxile, et Kiievi oblastis pealinnast loodes asuvas Hostomeli piirkonnas alistas Ukraina armee laupäeval Tšetšeenia eliitüksuse ja selle ülem Magomed Tušajev sai surma. Seda kinnitas Ukraina ministeeriumi väitel kinni võetud võitleja.

Sõltumatu kinnituseta andmetel hävitasid ukrainlased kogu 56 soomukist koosnenud Tšetšeenia 141. motoriseeritud brigaadi kolonni raketirünnakutega. Väidetavalt oli selle üksuse ülesanne tappa või vangi võtta Ukraina president ning neid külastas enne Ukrainasse sisenemist toetuse näitamiseks Tšetšeenia piirkondlik diktaator Ramzan Kadõrov.