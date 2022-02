Venemaa öised rünnakud keskendusid kütusehoidlatele ja lennuväljadele

Ööl vastu pühapäeva keskendusid Venemaa rünnakud Ukrainas peetava sõja uues faasis lisaks lennuväljadele Kiievi ümbruses kütusehoidlatele ja torujuhtmetele. Kiiev ja teised suurlinnad on Ukraina kontrolli all, jätkusid lahingud, kuid venelaste tegevus on selgelt takerdunud.