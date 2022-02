Metroosse varjunud Kiievi elanik: siin ei kuule lapsed plahvatusi

Kiievi metroos sõjategevuse eest varju otsivad inimesed on murelikud, kuid loodavad siiski, et Ukraina võidab sõja.

Kiievisse jõudsid ETV korrespondent Anton Aleksejev ja operaator Kristjan Svirgsden ööl vastu pühapäeva kell 2. Kiievi metroos rongid ei sõida, see töötab nüüd pommivarjendina.

Metroos varju otsinud Katerina rääkis ERR-ile, et 25. veebruaril sai Vene pommidega pihta elamurajoon Darnitsa. "See on väga ohtlik lastele. Sellepärast olemegi veetnud kaks ööd ja ühe päeva pommivarjendis. Siin ei kuule lapsed tulistamist ja plahvatusi," rääkis ta.

Kiievi elanik Grigori rääkis, et tema sõja üle elanud ema lootis, et tema lapsed ei pea kunagi sõda nägema. "Juhtus aga nii, et oleme sõjas. See sõda on Putini imperialistlik ambitsioon. Kahjuks peame sellega toime tulema. Ma usun, et võidame.

Pühapäeva öösel oli Kiievis mitmel pool kuulda tulistamist ja võimsaid plahvatusi. linn jäi siiski ukrainlaste kontrolli alla, rääkis Aleksejev.