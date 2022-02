Kaitseväe luureülem: Venemaa toob Ukrainasse uued üksused

Vene väed kohtavad visa vastupanu Kiievis. Löögi all on Harkiv, mille vallutamine võiks olla lihtsam tänu Venemaa lähedusele. Krimmi suunalt on Vene väed edasi liikunud jõudsamini, kuid raskusi on kütuse järele veoga, selgitas kaitseväe luurekeskuse ülem Margo Grosberg.

"See võibki olla väga kaval ukrainlaste plaan meelitada nad sellistesse piirkondadesse, kus neil on rohkem võimalus eduks. Ja seeläbi logistiline jalajälg ja kett tõmmata nii pikaks, et see hakkaks tekitama probleeme," lausus ta.

Grosberg ütles, et nüüd kaasab Venemaa sõtta uued üksused, niinimetatud teise ešeloni. Kiievit pole õnnestunud vallutada, aga aeg läheb. Tõenäoliselt toimub muutus ka taktikas.

"Taktika muutus – tõenäoliselt blitzkrieg (välksõda – toim.) ei õnnestunud. Nüüd tuleb teha mingi muutus. Me hindame, et see ei ole enam niivõrd linnade võtmine, mis ongi üleüldse keeruline. Pigem üritatakse neist mööda minna," lausus Grosberg.